Quieren llevarse a Kang-In Lee del Real Mallorca

El conjunto balear, que el pasado verano se hizo a coste cero con el atacante de 20 años después de que éste rescindiera su contrato con el Valencia, podría perder al coreano en el mercado invernal. El Lille va a vender por 15 millones de euros a Jonathan Ikoné a la Fiorentina y tendría previsto usar parte de ese dinero para llevarse a Kang-In Lee del Real Mallorca.

De momento, según el diario AS, el equipo galo ya habría preguntado por su situación. No obstante, no moverá ficha ni por Kang-In Lee ni por ningún otro futbolista hasta que no ingrese los 15 millones de euros.

Jorge de Frutos, alternativa a Kang-In Lee para el Lille

De no alcanzar un acuerdo con el Real Mallorca, otras opciones que baraja el Lille son la de Ludovic Blas, del Nantes, y la de Jorge de Frutos, del Levante. Cabe señalar que el extremo de 24 años, al que ya tentó el pasado verano, tiene una cláusula de 30 millones de euros con el cuadro granota. Si el Levante traspasara a Jorge de Frutos por una cantidad inferior, el 50 por ciento irá a parar a las arcas del Real Madrid, lo que complica su fichaje por el Lille.

David Soria, otro objetivo del Lille

Además de en Kang-In Lee y en Jorge de Frutos, el Lille piensa en David Soria, del Getafe, para reforzar su portería. En la puja por el guardameta de 28 años estaría otro equipo de la Ligue 1 como el Stade de Reines.