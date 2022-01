Orbelín Pineda viaja a Vigo para cerrar su fichaje por el Celta

El internacional mexicano Orbelín Pineda viajó esta madrugada a Vigo para cerrar su fichaje por el Celta, con el que disputará la segunda vuelta de LaLiga Santander tras finalizar su etapa en Cruz Azul.

“Es un salto que me ha dado Dios. Tenía esa previsión en mi carrera y me toca ahora. Voy a buscar un sueño”, declaró a los periodistas en el aeropuerto.

Orbelín Pineda cree que todavía puede dar “mucho más” en Balaídos, donde se reencontrará con su compatriota Néstor Araujo, al que conoce de la selección: “He hablado con él desde el primer día que sabía que iba para allá. Le he preguntado y me ha dicho que le han tratado de muy buena manera. Ahora me toca a mí experimentar y dar lo mejor”.

El centrocampista podría debutar en LaLiga el próximo miércoles 19 contra el Osasuna, cuando se retome la competición tras la disputa de la Supercopa de España en Arabia Saudí.