Beckham quiere cambiar a Matuidi por Luis Suárez

El que fuera centrocampista de Juventus y PSG termina contrato con el Inter de Miami y no será renovado. La intención de David Beckham sería liberar la elevada dicha de Blaise Matuidi, de 34 años, para fichar en su lugar a Luis Suárez.

Luis Suárez, abierto a recalar en el Inter de Miami de Beckham

Al igual que sucede con Blaise Matuidi, el Atlético de Madrid no ha renovado a Luis Suárez, por lo que quedará libre al final del presente curso. El uruguayo ya ha sido relacionado en anteriores ocasiones con el Inter de Miami de David Beckham. Además, el propio Luis Suárez se mostraba recientemente abierto a probar fortuna en Estados Unidos: “Tengo 34 años y me queda uno de contrato en el Atlético. Valoro tanto el esfuerzo que he hecho para estar en lo máximo del fútbol y dejar una buena imagen que si vuelvo al fútbol sudamericano con 36 ó 37, la gente me va a exigir como si tuviera 27 ó 30. Y si no puedo rendir a ese nivel, prefiero tratar de evitar que digan que no corro como antes o que no hago los mismos goles. Para no dejar esa imagen, prefiero seguir disfrutando en otro lado, donde la condición física me llegue hasta donde me llegue. Que pueda seguir disfrutando del fútbol sin esa presión que sentís en Sudamérica, que es más que en Estados Unidos, Asia o donde quieras disfrutar con 37 años”. ¿Será finalmente Luis Suárez el recambio de Matuidi en el Inter de Miami?