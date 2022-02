Ronaldo desvela el nombre del futbolista que le obligaba a limpiarle las botas

El presidente y propietario del Valladolid, participó en una charla en Twitch en el canal de Christian Vieri en la que también estuvo Antonio Cassano, con el que coincidió en el Real Madrid. En ella, Ronaldo Nazario habló de cómo fue tener a Romario como compañero.

“Aprendí mucho de Romario y Bebeto. Fueron una inspiración para mí aunque Romario fuera un hijo de puta porque obligaba a los jugadores jóvenes a limpiarle las botas o a traerle cafés”, dijo el brasileño entre risas.

La jugarreta de Romario a Ronaldo

Años después, Romario siguió haciendo jugarretas a Ronaldo Nazario. “Unos años después, en 1997, ya era un jugador importante. Ya había ganado el Balón de Oro y durante la salida del entrenamiento para la Copa América, Romario me dijo de repente: ‘Prepárate, salimos esta noche, no te preocupes’. Había preparado una escalera para pasar por encima del muro del hotel y había un taxi esperándonos al otro lado. Regresamos a las 5 de la mañana y al día siguiente estaba agotado en el entrenamiento. Entendí que Romario lo hizo a propósito para cansarme y ocupar mi lugar en el once inicial”, confesó.

Ronaldo Nazario aprovechó la ocasión para ensalzar la profesionalidad de la nueva generación. “Messi es extraordinario, un jugador poderoso y técnico. Quiere marcar en todos los partidos. Neymar es otro jugador top. Espero que pueda ganar algo con Brasil, pero ha sido criticado en casa por su vida privada. Sin embargo, esta generación de futbolistas es mejor que nosotros fuera del campo. Comen bien y duermen mucho. Para nosotros fue todo lo contrario, sin contar la cantidad de mujeres que teníamos. Solo piensa en tener la misma mentalidad…”, alabó el brasileño.

Por último, cuestionado por quién era el mejor delantero, Ronaldo Nazario respondió: “Benzema, no lo dudes. Lewandowski va detrás. Haaland se convertirá en el número 1, pero los otros dos son mejores que él en este momento. Mbappé también es muy fuerte. He leído que ha firmado un contrato de 50 millones de euros al año con el Real Madrid. Seguramente, jugamos en el momento equivocado”.