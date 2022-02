Ofrecen a un ex del Barcelona al Atlético de Madrid por Álvaro Morata

Pese al fichaje de Vlahovic, la Juventus no descarta retener en sus filas al internacional español. Lo que no hará bajo ningún concepto es abonar los 35 millones de euros que figuran en su opción de compra, aunque sí a ofrecer dos jugadores, entre los que se encuentra un ex del Barcelona, al Atlético de Madrid para que acceda a rebajar el precio de Álvaro Morata.

Noticias relacionadas Redes sociales. Ferran Torres comparte su primera fotografía con la hija de Luis Enrique

Según Mundo Deportivo, la Juventus está dispuesto a sacrificar al Arthur Melo para retener en sus filas al delantero de 29 años. El ex del Barcelona no ha terminado de encajar en el equipo italiano y ha estado cerca de regresar a LaLiga Santander en calidad de cedido de la mano del Sevilla durante el mercado invernal. El Atlético de Madrid busca a un centrocampista de cara al siguiente curso y podría ver con buenos ojos acoger en sus filas a Arthur Melo a cambio de un Álvaro Morata con el que no cuenta Simeone.

Además de a Arthur Melo, la Juventus ha ofrecido a Weston McKennie al Atlético de Madrid por Álvaro Morata

Otra opción que ofrece la Juventus, y de la que ya hablamos en LAOTRALIGA, es Weston Mckennie. El estadounidense tampoco está rindiendo al nivel esperado después de que la escuadra transalpina abonase 20 millones de euros al Schalke por él. El centrocampista de 23 años vería con buenos ojos el poner rumbo al Atlético de Madrid por lo que habrá que ver si el conjunto rojiblanco acepta a Weston McKennie o si prefiere a un ex del Barcelona como Arthur Melo a cambio de Álvaro Morata.