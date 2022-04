¿Utilizó el Huesca la enfermedad de la madre de Kelechi Nwakali para que renovase su contrato?

El jugador nigeriano Kelechi Nwakali, que fue despedido por el Huesca el pasado lunes, ha señalado en sus redes sociales presiones y amenazas del club altoaragonés para que no acudiera a la convocatoria de su país a disputar la pasada Copa de África de fútbol.

Kelechi Nwakali explica que el director deportivo del club, Rubén García, le presionó para que no acudiera al torneo aduciendo que “no era importante” y le amenazó con que si iba no volvería a jugar en el conjunto azulgrana.

Igualmente comenta que el retraso en regresar a Huesca tras la eliminación de su país se debió a que sufrió una enfermedad del tracto respiratorio y que siguió la advertencia médica que le aconsejaba no viajar.

También señala que en el último día del mercado invernal (31 de enero) Rubén García le comentó que tenía que abandonar el club “después de que llegara una oferta de otro club de LaLiga 2″ y le amenazó con que no le pagaría si no se iba y que habría medidas disciplinarias.

Según indica Kelechi Nwakali, cuando regresó el 1 de febrero el club le abrió un expediente disciplinario suspendiéndole de entrenamientos y prohibiéndole el acceso a la ciudad deportiva.

Igualmente explica que “durante meses el club ha estado abusando de su poder para que firmase un nuevo contrato”. A este respecto comenta que en numerosas ocasiones el club le ha pagado tarde y que la ruptura completa de las negociaciones se produjo cuando la madre del jugador enfermó y le pidió a Rubén García los salarios que el club le debía para pagar la factura del hospital, momento en el que el dirigente le dijo: “firma este nuevo contrato y te pagaremos esta noche”.

El centrocampista explica que después de más de un mes sin dejarle acceder a las instalaciones deportivas le obligaron a entrenarse solo y no le permitieron recibir asistencia de los fisioterapeutas del club.

Igualmente apunta que durante ese periodo de tiempo el Huesca no ha pagado sus salarios pero que ha permanecido en silencio intentando buscar una solución “razonable”.

Finalmente comenta que el pasado lunes cuando accedía a las instalaciones un miembro del club intentó obligarle a firmar una rescisión mutua a lo que se negó.

“Tengo una familia que depende de mí y ningún jugador debería de pasar por este trato inhumano”, finaliza.

La respuesta del Huesca a Kelechi Nwakali

La Sociedad Deportiva Huesca, en un comunicado hecho público este miércoles, muestra su “total repulsa ante la falta de veracidad de las declaraciones realizadas por Kelechi Nwakali” tras la rescisión del contrato del jugador por parte del club.

“En relación a las declaraciones realizadas por Kelechi Nwakali en el día de hoy tras la rescisión anticipada del contrato que le vinculaba con la SD Huesca, el club desea mostrar su total repulsa ante la falta de veracidad de las mismas, todo ello con la total convicción de que el club ha actuado en todo momento con el máximo respeto hacia el jugador”, señala el club altoaragonés.

Igualmente explica que “ante la gravedad de alguna de las afirmaciones que se vierten en el comunicado”, el club se reserva “el ejercicio de cuantas acciones entienda oportunas en defensa de sus legítimos derechos e intereses”.