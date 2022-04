Esperará a diciembre para ser el relevo de Luis Enrique en la Selección

Marcelino García Toral es el favorito de la Federación para sustituir a Luis Enrique si éste decidiera no renovar como seleccionador tras el Mundial de Catar. Es por ello por lo que Marcelino no extenderá su contrato con el Athletic y esperará a diciembre para ver qué decisión toma Luis Enrique apurando así sus opciones para tomar las riendas de la Selección.

🚨⚽ Marcelino sigue siendo el principal candidato al banquillo de la selección si Luis Enrique no renueva



📅 Su etapa en Bilbao está acabada y no tiene proyecto cerrado para el próximo curso



🖐️ Dispuesto a esperar hasta diciembre



🎙️ Informa @antonmeana pic.twitter.com/BjnZWc5O1H — El Larguero (@ellarguero) April 21, 2022

Así lo ha asegurado Aitor Meana en la SER. El periodista ya dijo el pasado mes de diciembre que veía complicado que Luis Enrique siguiera al frente de la Selección, lo que permitía a la Federación buscar un reemplazo. “Viendo la relación fluida entre Luis Enrique y Rubiales, me sorprendería mucho que Luis Enrique se guardara la carta de su futuro hasta que termine el Mundial”, manifestó. “Creo que la Federación ya sabe la decisión de Luis Enrique, y si no la sabe, la sabrá en breves”, agregó Aitor Meana. “Algo ha pasado para que Luis Enrique no quiera renovar cuando se lo han ofrecido, pero no hay una ruptura personal. Eso permite a la Federación trabajar sin problema buscando un reemplazo”, concluyó.

En la misma línea que Aitor Meana, Sique Rodríguez apuntaba: “No tengo ni idea de si lo tiene decidido ya. Creo que se irá después del Mundial, pero es simple opinión. Luis Enrique, cuando se fue del Barça, una persona que trabaja con él me dijo ‘no descartes que deje el fútbol y se vaya por la bicicleta por ahí’. Es un espíritu libre, y no se mueve demasiado por el dinero. El ego lo tiene bastante cultivado y es difícil saber hacia dónde quiere encaminar su futuro”.

En una rueda de prensa ofrecida días atrás, el técnico asturiano aseguró que su futuro ni le “ocupa” ni le “preocupa”, ya que no aún no sabe lo que va “a hacer”, cuando le preguntaron si le gustaría continuar la próxima temporada en el Athletic.

“Es que no sé lo que voy a hacer”, dijo, admitiendo lo “complejo” de la situación por la que pasa el club rojiblanco, que vivirá un proceso electoral en el mes de junio al que no se presenta el actual presidente, Aitor Elizegi, con el que, de haber continuado, ya hubiese renovado el técnico asturiano, según confesión propia.

“El primer paso sería que se quiera que esté y el segundo que el cuerpo técnico vea una confianza”, añadió, asumiendo que la responsabilidad de llegar a un acuerdo con el entrenador para la próxima temporada debería ser del nuevo presidente.