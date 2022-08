La hija de Paco Jémez participará en un conocido reality

Nadia, la hija del que fuera entrenador del Rayo Vallecano y del Granada, entre otros equipos, es la nueva concursante de ‘Pesadilla en el Paraíso’, reality de Mediaset. La hija de Paco Jémez tendrá como rivales a Pipi Estrada, a Alyson Eckmann, a Omar Sánchez, a Dani García, a Marina Ruiz y a Israel Arroyo, entre otros.

Además de por ser la hija de Paco Jémez, Nadia es conocida por su relación con el streamer Xbuyer. Ahora su popularidad se verá incrementada gracias a su participación en la primera edición de este reality en España. El concurso estará conducido por Carlos Sobera y por Lara Álvarez.

La hija de Paco Jémez coincidirá con Alyson Eckmann en el reality

Nadia coincidirá en el reality con Alyson Eckmann. La ganadora de la quinta edición de GH VIP España hablaba recientemente en redes sociales de su relación con Cristiano Ronaldo, delantero del Manchester United, al que conoció cuando jugaba en el Real Madrid.

“Cristiano me invitó a su fiesta. Nos tomamos unas copas de champán y ya, como a las tres de la mañana, le dije que quería irme para mi casa y me mandó con su chófer. Y ya está”, contaba Alyson Eckmann.

“Y luego, cuando nos fuimos de su casa, me pidió el número y nos mandamos textos durante un mes”, prosiguió. “Yo creo que él quería que yo me invitase a su casa. Pero él vivía en mitad de la nada y no iba a ir a la mitad de la nada en taxi. Y tampoco voy follando a famosos por el deporte de follar famosos. Si no les follas causas más impacto”, concluyó la ganadora del reality.

