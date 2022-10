El Betis contacta con Dani Ceballos ante la pasividad del Real Madrid

Ancelotti aboga por la continuidad del centrocampista de 26 años pero el Real Madrid no lo tiene tan claro. Es por ello por lo que, pese a que Dani Ceballos termina contrato a final de temporada, no ha movido ficha para su renovación. Si su situación no cambia, el utrerano será libre para negociar con otros equipos a partir del mes de enero, algo que quiere aprovechar el Betis para hacerse con sus servicios a coste cero de cara al siguiente curso.

Según el diario AS, el conjunto verdiblanco ya ha realizado acercamientos para transmitir a Dani Ceballos su interés. La última vez que el centrocampista fue preguntado por su posible regreso al Betis señaló: “Hay poquita gente que aún tiene, un poquito de rencor, por así decirlo, de mi salida del club. Creo que eso viene porque no hubo una explicación clara en ese momento, pero ¿qué te podría decir yo del Betis? Es el club que me ha hecho crecer en Primera, el que me ha dado la oportunidad de ser el futbolista que soy y para mí lo es todo. Lo he dicho y lo vuelvo a recalcar, estoy seguro de que antes de que me retire volveré a jugar en el Betis”.

Además de Dani Ceballos, Héctor Bellerín podría regresar al Betis

Tanto Dani Ceballos como Héctor Bellerín, actualmente en las filas del Barcelona, terminan contrato en 2023, por lo que serán libres para negociar con otros equipos a partir del mes de enero, momento en el que el Betis se lanzará por ellos. Cuestionado por ambos, Ángel Haro, presidente del equipo andaluz, manifestó: “Este año era inviable por el artículo 100. Al estar excedido nuestro límite teórico no tendría sentido, porque el esfuerzo tendría que ser por cuatro para mantener a la plantilla. Por eso el objetivo era mantener el colectivo. No tenia sentido incorporar a alguien y dejar de inscribir que han conseguido este éxito. El mercado que viene son libres, sabéis que han manifestado claramente su interés por el Betis. Hablaremos cuando llegue el momento”.