La emotiva declaración de amor de la hermana de Neymar tras la eliminación de Brasil.

Pese a ser una de las grandes favoritas, Brasil ha quedado eliminada del Mundial de Qatar 2022 en penaltis a mano de Qatar. Neymar no pudo contener las lágrimas sobre el césped y su hermana, Rafaella Santos quiso dedicarle unas emotivas palabras en redes sociales.

“Querría tenerte en mi regazo y poder hacer que todo tu dolor desapareciera, tal como lo hiciste conmigo. Desearía poder sacar todos los obstáculos de tu camino, pero sé que entonces no sería divertido y no serías capaz de convertirte en quien necesitas ser”, comenzó diciendo Rafaella Santos a Neymar.

“Querría poder decirte todas las mañanas que te amo infinitamente, pero mi manera áspera y desaliñada no me lo permite, pero sé que no ha habido un día desde que nos conocimos, desde el día que me convertí en tu hermana, que no haya pensado en ti”, continuó la hermana de Neymar.

“No tienes idea de lo orgullosa que estoy de ti, de tus logros, de tus derrotas... ¡Todo! Eres gigante mi amor, nunca lo olvides”, concluyó Rafaella Santos.

Del guiño de Vinicius al llanto de Neymar

Mientras sonaba el himno brasileño, cuando la cámara enfocaba a Vinicius, este le dedicó una sonrisa y un guiño, un gesto ‘cristianesco’, uno de sus ídolos, antes del partido frente a Croacia que acabó con un Neymar llorando de forma desconsolada sobre el césped del estadio Ciudad de la Educación.

El ‘10′ fue la viva imagen de la desolación de Brasil, que suma 20 años sin llegar a una final de un Mundial. Desde la quinta estrella en Japón y Corea 2002, solo unas semifinales, y fueron en las que sufrieron el 1-7 en su Mundial, haciendo más grande la herida. En el resto, se han quedado en los cuartos de final.

Para este Mundial de Qatar 2022 llegaban como grandes favoritos, junto a la actual defensora del título, Francia. El poderío ofensivo de los de Tite les daba alas para lograr la sexta estrella, pero se estrellaron contra una Croacia que vuelve a meterse entre las cuatro mejores del mundo por segundo torneo consecutivo.

Y eso que la tuvieron contra las cuerdas. “Se nos escapó”, reconoció Casemiro tras el encuentro. Brasil cayó en penaltis, y tras el disparo fallado, al palo, de Marquinhos arrancaron los llantos sin consuelo en una tarde catarí que arrancó con el guiño de un Vinicius que acabó siendo sustituido en el minuto 65.

Tras consumarse la eliminación, Neymar, al principio, se quedó sentado en el centro del campo. Perplejo. Aún teniendo que asimilar que, de verdad, quedaba fuera de un torneo que ya dejó caer que esta podría ser su última participación. No tardó en darse cuenta de que era real, no una pesadilla, y rompió a llorar sin encontrar consuelo en nadie.