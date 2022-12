Iván Alejo pide perdón tras burlase de Vinicius con el emoji del mono

El futbolista del Cádiz sigue molesto con el futbolista del Real Madrid después de que éste celebrase uno de sus goles bailando. “Una pena que grandes jugadores rivales no estén a la altura en su comportamiento”, escribió el pasado mes de noviembre Iván Alejo tras lo sucedido con Vinicius. Es por ello por lo que ahora no ha dudado en celebrar la eliminación de Brasil del Mundial de Qatar 2022 a manos de Croacia. Para ello se ha servido de tres emojis de un hombre bailando y de dos del mono con la boca tapada.

Iván Alejo se ríe de Vinicius en redes sociales. FOTO: La Razón (Custom Credit)

El comentario de Iván Alejo en redes sociales ha sido interpretado por varios usuarios como un ataque racista hacia Vinicius, motivo por el que el futbolista del Cádiz tuvo a bien rectificar. “Como habréis visto, he borrado un tuit porque me he dado cuenta de que se ha hecho una interpretación que no era la que yo quería transmitir. Lo corrijo”, escribió.

Como habréis visto, he borrado un tuit porque me he dado cuenta de que se ha hecho una interpretación que no era la que yo quería transmitir.

Lo corrijo:

🕺🏼🕺🏼🕺🏼🫢🫢🫢 — Ivan Alejo (@ivanalejo7) December 9, 2022

Del guiño de Vinicius al llanto de Neymar

Mientras sonaba el himno brasileño, cuando la cámara enfocaba a Vinicius, este le dedicó una sonrisa y un guiño, un gesto ‘cristianesco’, uno de sus ídolos, antes del partido frente a Croacia que acabó con un Neymar llorando de forma desconsolada sobre el césped del estadio Ciudad de la Educación.

El ‘10′ fue la viva imagen de la desolación de Brasil, que suma 20 años sin llegar a una final de un Mundial. Desde la quinta estrella en Japón y Corea 2002, solo unas semifinales, y fueron en las que sufrieron el 1-7 en su Mundial, haciendo más grande la herida. En el resto, se han quedado en los cuartos de final.

Para este Mundial de Qatar 2022 llegaban como grandes favoritos, junto a la actual defensora del título, Francia. El poderío ofensivo de los de Tite les daba alas para lograr la sexta estrella, pero se estrellaron contra una Croacia que vuelve a meterse entre las cuatro mejores del mundo por segundo torneo consecutivo.

Y eso que la tuvieron contra las cuerdas. “Se nos escapó”, reconoció Casemiro tras el encuentro. Brasil cayó en penaltis, y tras el disparo fallado, al palo, de Marquinhos arrancaron los llantos sin consuelo en una tarde catarí que arrancó con el guiño de un Vinicius que acabó siendo sustituido en el minuto 65.

Tras consumarse la eliminación, Neymar, al principio, se quedó sentado en el centro del campo. Perplejo. Aún teniendo que asimilar que, de verdad, quedaba fuera de un torneo que ya dejó caer que esta podría ser su última participación. No tardó en darse cuenta de que era real, no una pesadilla, y rompió a llorar sin encontrar consuelo en nadie.