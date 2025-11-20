Antonio Cordón pone nombre al club que hace “tilín” a Juanlu y por el que podría abandonar el Sevilla

Tal y como venimos contando en LAOTRALIGA, el Sevilla tiene intención de reforzarse en el mercado invernal al menos con un centrocampista y con un nuevo delantero, algo que no ha confirmado su director deportivo, Antonio Cordón. Para ello deberá hacer caja por alguno de sus futbolistas, lo que pone nuevamente a Juanlu Sánchez, al que quiso el Nápoles el pasado verano, en el escaparate.

Cuestionado en Radio Sevilla sobre si el conjunto hispalense se iba a reforzar en el mercado invernal, Antonio Cordón señaló: “Vamos hablando las necesidades y entre todos decidiremos en función de cómo lleguemos al mercado de invierno. Nos centramos en ir partido a partido para sumar lo antes posible los 41 puntos y ver dónde estamos”.

“Debemos tener una situación en el mercado de que jugador que sale es porque quiere o porque sale bien vendido y deja rédito importante. Me encantaría que con la plantilla que hay conseguir los objetivos, pero puede haber variaciones y tenemos que estar preparados, tanto para ventas como para compras. Estamos en un proceso equilibrado, haciendo las cosas bien y de manera sólida. Si es para mejorar, lo intentaremos”, añadió el director deportivo del Sevilla.

Juanlu podría ver con buenos ojos cambiar el Sevilla por el Nápoles

Preguntado directamente por Juanlu Sánchez, y sobre su posible salida en el mercado invernal, Antonio Cordón no escondió que vería con buenos ojos fichar por el Nápoles. “Cada momento es diferente y se tienen que dar muchas circunstancias: primero que venga un club a comprarlo, que tú quieras venderlo, que el jugador quiera irse, que la familia quiera marcharse… ¿Nápoles? Era un club interesante para él porque es importante y creo que le hacía, llamémosle, tilín”, declaró el director deportivo del Sevilla.