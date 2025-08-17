Así fue el debut de los 6 fichajes del Valencia

Los 6 fichajes del Valencia debutaron este sábado en el primer partido de Liga contra la Real Sociedad en Mestalla, donde Julen Agirrezabala, José Copete y Dani Raba salieron como titulares, mientras que Arnaut Danjuma, Baptiste Santamaria y Filip Ugrinic salieron en la segunda parte y las sensaciones fueron diferentes.

Carlos Corberán contó con todos sus nuevos fichajes en la primera oportunidad que tuvo en un partido en el que el equipo no pudo pasar del empate. Tres minutos después del tanto inicial de Diego López, Take Kubo marcó el gol del empate en el minuto 60.

Desde su llegada en calidad de cedido del Athletic, Julen Agirrezabala ha sido el guardameta titular de Carlos Corberán. El portero vasco ha jugado en pretemporada por delante de Stole Dimitrievski, que en esta ocasión no entró en la convocatoria por problemas en el hombro.

La mejor intervención de Julen Agirrezabala fue una parada en dos tiempos a un potente chut lejano de Brais Méndez. También se mostró correcto para atrapar los centros laterales de la Real Sociedad, aunque no pudo evitar el gol del empate.

José Copete fue el defensa que acompañó a César Tárrega en el centro de la zaga. El sevillano comenzó el partido muy nervioso y con falta de contundencia, pero mejoró sus sensaciones en la segunda parte. Jugó los 90 minutos. Incluso Carlos Corberán fue preguntado en rueda de prensa por su actuación, sobre la que dijo que "si no estuviera preparado, no estaría en el Valencia".

"Es un jugador que poco a poco se irá adaptando al campo, a Mestalla. Me ha gustado su personalidad para seguir intentándolo tras el error. Todos tenemos capacidad de mejorar", defendió el míster valencianista en la sala de prensa.

El central sevillano falló una ocasión clarísima en el minuto 70 que habría supuesto el 2-1 tras un centro de Javi Guerra al que entró con todo de cabeza, pero se le marchó alto. Ganó los tres duelos aéreos que tuvo y el único que tuvo en el suelo.

Dani Raba jugó en la mediapunta para acompañar a Hugo Duro. Fue el fichaje que más sobresalió y debutó con una grandísima asistencia a Diego López. Raba puso un balón por encima de la defensa directo al asturiano, que remató de primeras sin dejarlo caer en el minuto 57.

El futbolista cántabro estuvo muy activo en ataque y lo intentó con tres remates, uno se marchó fuera y los otros dos fueron rechazados. También con últimos pases. El atacante fue sustituido por André Almeida en el minuto 68.

El neerlandés Arnaut Danjuma fue el primero de los tres fichajes restantes en salir al terreno de juego. El ex del Villarreal sustituyó a Hugo Duro en el minuto 68 y dejó destellos de su calidad. Estuvo activo cerca del área, tiró un caño a la defensa donostiarra y finalizó la jugada con un chut que rechazó la zaga visitante marchándose al saque de esquina. Salió vencedor en la mayoría de los duelos individuales.

A falta de diez minutos para el final, Baptiste Santamaría salió en el minuto 80 para sustituir a Pepelu. En el tiempo que estuvo en el terreno de juego, el centrocampista francés intentó buscar el gol de la victoria con un disparo lejano que se marchó alto. Tuvo acierto y precisión en el pase.

El centrocampista suizo Filip Ugrinic fue el fichaje que menos tiempo jugó. Entró en el minuto 87 por Javi Guerra. No llegó a jugar ni diez minutos, pero en ese poco tiempo demostró su potencia física.