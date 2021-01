Carla Barber: “Morata nunca aceptó que yo le dejara”

La mediática doctora Carla Barber, que mantiene ahora una relación con Diego Matamoros, al que conoció en Supervivientes, ha respondido a las preguntas de sus seguidores en Instagram. Una de ellas sobre su ex, el delantero de la Juventus Álvaro Morata.

Cuestionada sobre si tenía buena relación con el ex de Atlético y Real Madrid, Carla Barber ha respondido: “¿Relación con Morata? Lamentablemente no tengo ninguna. No por mí, más bien por él… Creo que nunca aceptó que yo le dejara”.

Carla Barber ha declarado eso pese a que Álvaro Morata está felizmente casado con Alice Campello

Curiosamente, la modelo e influencer hablaba recientemente de cómo conoció al futbolista: “Él vio una foto mía y preguntó a muchas personas si me conocían, para que nos presentaran, pero no teníamos amigos en común. Así que me escribió por Instagram. Le respondí mucho tiempo después y, por fin, nos vimos. Cuando lo conocí me impresionó, porque supe inmediatamente que era muy serio. Por ejemplo, dos semanas después de nuestro primer encuentro, condujo ocho horas para conocer a mi familia y regresó muy tarde a Turín, aunque al día siguiente tenía que entrenarse. Este y miles de gestos más así”.

“Sus amigos y su familia nunca lo habían visto así y él no dejaba de decirme que quería casarse conmigo. Al final, me lo pidió ocho meses después de conocernos. Desde entonces han pasado cinco años y hemos tenido tres hijos. Creo que es así cuando te enamoras de verdad: cambias tus prioridades y solo quieres construir algo con la persona que amas. A mí me pasó lo mismo”, desvelaba Alice Campello,