Aparecen dos equipos dispuestos a llevarse a Sorloth del Atlético de Madrid

Alexander Sorloth no está contento con su rol en el Atlético de Madrid y el conjunto rojiblanco no vería con malos ojos hacer caja por él siempre y cuando reciba una oferta de su agrado. El Fenerbahçe, que ya sabe que no será fácil hacerse con sus servicios porque lo intentó, sin éxito, en verano, tendría previsto volver a la carga por el ex del Villarreal, que también cuenta con el Newcastle como pretendiente.

Según Esatadio Deportivo, el conjunto inglés envió a emisarios para seguir a Alexander Sorloth en su partido ante el Real Madrid, en el que marcó un gol. No obstante, falló varias ocasiones y fue sustituido.

Aún así Diego Simeone le mima y en el último entrenamiento del Atlético de Madrid antes de enfrentarse al Betis, felicitó al noruego por su “compromiso” y el buen trabajo que realizó en el Emirates Stadium, donde le encomendó la misión de “contener” a Martín Zubimendi, algo que, en su opinión, “hizo a la perfección”.

Si bien para Alexander Sorloth podría resultar atractivo poner rumbo a la Premier League, donde ya jugó en el Crystal Palace dos temporadas, más dinero podría embolsarse en Turquía, donde también jugó en las filas del Trabzonspor, en la que fue su mejor campaña de cara al gol con 33 tantos en 49 encuentros.

La lesión de John Durán y la posible marcha de Cenk Tosun, sumado a las críticas que está recibiendo Youssef En-Nesyri, obligarán al Fenerbahçe a fichar a un nuevo delantero y su nuevo presidente, Sadettin Saran, está dispuesto a hacer un esfuerzo por Alexander Sorloth.

La postura del Atlético de Madrid ante el interés del Newcastle y del Fenerbahçe por Sorloth

El Atlético de Madrid, por su parte, tratará de recuperar parte de los 32 millones de euros más 8 en variables que pagó en su día al Villarreal por el atacante de 29 años.