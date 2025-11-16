El futbolista español apuñalado en 2022 al que el Betis estudia fichar en enero

Aunque Pablo Marí ha jugado en el Girona y en el Deportivo, lo ha hecho en Segunda División, por lo que a sus 32 años aún no ha tenido la oportunidad de debutar en Primera. Aún así, el defensor español ha pertenecido al Manchester City y al Arsenal, recalando en la Serie A en 2022 de la mano del Monza y fichando después por la Fiorentina, club en el que actualmente milita. Ahora, de cara al al mes de enero, podría regresar a España de la mano del Betis.

Si bien parece que el conjunto verdiblanco está bien cubierto en su demarcación con Diego Llorente, Marc Bartra, Natan de Souza y Valentín Gómez según Estadio Deportivo. Pese a ello el diario andaluz se ha hecho eco de la información de Sportal, que asegura que el Betis se plantea el fichaje de Pablo Mari. Tal vez si uno de sus cuatro centrales abandona el equipo en el mercado invernal.

Pablo Marí, objetivo del Betis, fue apuñalado en 2022

En la mañana del 27 de octubre del 2022, mientras estaba de compras junto a su esposa y su hijo en un supermercado Carrefour en Assago, provincia de Milán, Pablo Marí fue apuñalado junto con otras 4 personas, resultando muerto un trabajador.

El futbolista español fue internado en el Hospital Niguarda en Milán en el cual recibió un tratamiento y fue dado de baja por dos meses luego de recibir golpes en la espalda.

Pese a haber sido apuñalado, Pablo Marí pudo retomar su actividad profesional. Así lo demuestran los 11 partidos que ha disputado hasta la fecha con la Fiorentina despertando el interés del Betis en su fichaje.