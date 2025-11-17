Saúl Ñíguez responsabiliza a la afición de su salida del Atlético de Madrid

Saúl Ñíguez, que llegó a ser uno de los futbolistas más queridos del Atlético de Madrid, fue perdiendo su favor con el paso de las temporadas. Así lo ha reconocido el propio centrocampista ilicitano, que salió cedido al Chelsea primero y después al Sevilla, abandonando definitivamente el conjunto rojiblanco en verano para poder recalar en el Flamengo de Filipe Luís.

“Yo creo que ya no solamente con el cuerpo técnico, creo que parte de la afición ya me veía diferente. No sé si por las expectativas o por lo que sea, nunca estaban conformes con lo que yo hacía. Lógicamente, yo sabía que podía dar mucho más y todos lo sabíamos, pero creo que me veían diferente. Me veían diferente, entonces creo que dije pues mira si gran parte no lo quiere, yo tampoco quiero perjudicar al Atlético de Madrid. Si no me quieren, pues bueno sé que me tengo que echar para otro lado y desearle lo mejor. Si ellos lo consideran así, es lo que tengo que aceptar”, contó Saúl Ñíguez en una entrevista para RTVE.

El agradecimiento de Saúl Ñíguez a la afición del Atlético de Madrid

Aún así, pese a haber perdido su favor y pese a que le veían diferente, el futbolista de 30 años mostró su agradecimiento a la hinchada colchonera. “Siempre agradecido a la afición, que siempre se ha volcado conmigo en las buenas y en las malas. Y claro que echo mucho de menos al Atlético de Madrid”, indicó.

El reproche de Saúl Ñíguez a Andrea Berta

Sobre su salida del Atlético de Madrid, Saúl Ñíguez contó semanas atrás en una entrevista para El Larguero: “La temporada que yo me iba a ir vino y me dijo que no contaba conmigo. Hasta él mismo se sorprendió de cómo le contesté, no se esperaba que solamente le agradeciera. Es difícil decirle a un jugador que lleva tantos años contigo 'oye, el año que viene prefiero que no estés, prefiero contar con otros jugadores. Un jugador le puede echar muchas cosas en cara al entrenador, pero yo fue todo lo contrario. Le dije 'míster, me has dado la oportunidad de cumplir mi sueño, de jugar en el Atlético de Madrid, me has enseñado un montón, gracias'”.

"Siempre ha ido de cara, hay otras personas que no y es lo que más daño me ha hecho personalmente", añadió.

Además, sobre su proceder cuando parte de la afición le pedía que se bajase el sueldo, lanzando un reproche a Andrea Berta, por entonces director deportivo del Atlético de Madrid, comentó: "Claro que quiero volver, pero no creo que se dé. Claro que volvería, estaría en Madrid, en mi casa. En mi club, el que me ha dado la vida. Llevo desde los 12 años. Poder y ayudar es bonito. Ahora estoy en Flamengo, muy contento, desde el primer día me han mostrado un cariño enorme, desde el día de mi presentación. No me lo esperaba para nada, no he demostrado nada al club, solo he jugado siete u ocho partidos".