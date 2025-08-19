El dinero que se repartirán Girona y Real Madrid por el traspaso de Miguel Gutiérrez al Nápoles

El lateral zurdo español Miguel Gutiérrez fichó este martes como nuevo jugador del Nápoles italiano procedente del Girona, una operación que dejará dinero en las arcas del Real Madrid, su anterior club.

"El Nápoles anuncia la incorporación definitiva del jugador Miguel Gutiérrez Ortega procedente del Girona", informó el club en 'X', tras la tradicional bienvenida del presidente Aurelio De Laurentiis desde su cuenta personal.

"Bienvenido, Miguel", anticipó el presidente y productor de cine.

Aunque en el comunicado oficial no se especifica el tiempo de contrato, los medios locales desvelaron que será de cinco años, hasta 2030, como es habitual en estos casos.

Miguel Gutiérrez llegó a Nápoles ya el lunes a las 09.15 (07.15 GMT) para acudir a Villa Stuart, centro médico especializado en Roma en el que los nuevo fichajes del Nápoles superan habitualmente las primeras pruebas médicas.

Una vez terminado el reconocimiento, el jugador viajó a Nápoles y este martes se convirtió oficialmente en nuevo jugador del vigente campeón italiano.

Su competencia en el lateral izquierdo será el uruguayo Mathías Olivera, aunque por el momento el español llega tocado del tobillo izquierdo y en plena recuperación tras haberse sometido en julio a una operación en su tobillo derecho para eliminar las molestias que arrastraba desde 2024. Su debut, por tanto, no será inmediato.

El dinero que se repartirán Girona y Real Madrid por el traspaso de Miguel Gutiérrez

Miguel Gutiérrez, de 24 años y canterano del Real Madrid, firmó hasta 2030, por las próximas cinco temporadas, en una operación que se cerró alrededor de los 20 millones de euros con bonus incluidos, según apuntan medios locales.

El Real Madrid se reservó un 50% de su traspaso, por lo que recibirá alrededor de 10 millones de euros.

El lateral zurdo salió del combinado blanco en 2022 y se asentó en la máxima categoría del fútbol español de la mano del Girona de Míchel Sánchez, que llegó a disputar Liga de Campeones esta última campaña.

Titular indiscutible por el carril zurdo, Miguel Gutiérrez disputó un total de 112 partidos con el Girona en los que anotó 6 goles, uno de ellos en Champions, y en los que dio un total de 18 asistencias.

Además, es internacional español desde la Sub-17 y ganó los Juegos Olímpicos de París 2024.