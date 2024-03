Dobla el sueldo a Mario Hermoso para que no renueve con el Atlético de Madrid

Mario Hermoso tiene un sueldo de 4 millones de euros con el Atlético de Madrid que difícilmente le podrá seguir pagando el conjunto rojiblanco si no se clasifica para jugar la Champions League la próxima temporada. El central de 28 años termina contrato al final del presente curso y si bien ha sido relacionado con equipos como el Barcelona, el Aston Villa y el Milan, la Juventus es el favorito para hacerse con sus servicios a coste cero cuando en junio termine contrato con el Atlético de Madrid. No obstante, un club de Arabia Saudí, cuyo nombre no ha trascendido, ha aparecido en las últimas horas dispuesto a doblar el sueldo al defensor.

Así lo asegura MARCA, que señala que aunque en Arabia Saudí pagan sueldos elevados, son reacios a pagar traspasos, motivo por el que Ángel Correa no puso rumbo al país saudí en el mercado invernal. Ahora podría ser diferente con Mario Hermoso ya que, en su caso, termina contrato con el Atlético de Madrid a final de temporada.

¿Evitarán desde Arabia Saudí que Mario Hermoso fiche por la Juventus?

Pese al interés del Barcelona por Mario Hermoso, y pese a estar otros equipos como el Aston Villa y el Milan en la puja por el central del Atlético de Madrid, la prensa catalana habló días atrás de la Juventus como el gran favorito para hacerse con sus servicios a coste cero de cara al siguiente curso. Según SPORT, hasta la irrupción en la puja de este club saudí, la Juventus era el equipo que más pasos al frente había dado por Mario Hermoso.