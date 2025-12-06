Dos equipos de LaLiga se disputan el fichaje de un delantero del Athletic

Si recientemente contábamos en LAOTRALIGA que hasta cinco equipos de Segunda División se habían mostrado dispuestos a ofrecer acomodo a Urko Izeta en el mercado invernal, el delantero de 26 años también tiene en el Deportivo Alavés y en el Real Oviedo, dos opciones para continuar en Primera si sale del Athletic en busca de un mayor protagonismo.

Y es que la participación de Urko Izeta en el conjunto vasco en lo que va de temporada se reduce a 34 minutos en 4 partidos, unos números que contrastan con los que registró el delantero durante su préstamo al Mirandés el curso anterior. Allí anotó 15 goles y repartió 3 asistencias en un total de 44 encuentros.

Los rivales del Alavés y del Oviedo en la puja por sacar a Urko Izeta del Athletic

Si bien el Deportivo de la Coruña, Granada, el Cádiz, el Sporting de Gijón y la Cultural Leonesa están dispuestos a ofrecer acomodo a Urko Uzeta nuevamente en Segunda División; según Matteo Moretto, Deportivo Alavés y Real Oviedo, en Primera, también solicitarán su cesión el Athletic.

El conjunto vasco, por su parte, ha dado vía libre a su salida con una única condición, el equipo que se haga con sus servicios deberá hacerse cargo, también, de la parte proporcional de su ficha. Así pues, de entre los clubes dispuestos a ello, Urko Izeta se decidirá en función del protagonismo que vaya a tener, por lo que no puede descartarse que recale nuevamente en Segunda División pese al interés del Deportivo Alavés y del Real Oviedo.