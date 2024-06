El equipo español que negocia el fichaje de Juan Mata

El Real Oviedo disputará los playoff de ascenso a Primera División. Si bien estando en Segunda consiguió cerrar el fichaje de Santi Cazorla el pasada verano, éste tratará de hacer lo propio con Juan Mata, sin equipo tras su paso por el Vissel Kobe japonés.

Aunque Juan Mata nació en Burgos, se trasladó con tres años a Oviedo, ciudad en la que dio sus primeros pasos como futbolista y de la que procede gran parte de su familia. El Ahora futbolista de 36 años, jugó en la cantera del conjunto asturiano dos temporadas antes de recalar en el Real Madrid. Es por ello por lo que por el amor que siente por el club, y porque quiere regresar a España, por lo que Juan Mata vería con buenos ojos fichar por el Real Oviedo dejando en un segundo plano el económico como ya hiciera Santi Cazorla el pasado verano.

No obstante, dado que hay más equipo españoles dispuestos a ofrecer acomodo al que fuera campeón del mundo, las opciones del Real Oviedo de que Juan Mata vista de azul serán mayores si logra ascender a Primera División. Lo consiga o no, desde el Carlos Tartiere llevan semanas negociando con el atacante.

¿Seguirá Cazorla en el Real Oviedo si llega Juan Mata?

Santi Cazorla, de 39 años, firmó por una temporada con el Real Oviedo. Preguntado semanas atrás por su continuidad, señaló: “Mi objetivo es ayudar este año, no me planteo en pensar en el futuro. Quiero conseguir algo bonito en mi casa, lo tenemos en la mano y no pienso en otra cosa. Veremos qué pasa en verano y qué decidirá”.