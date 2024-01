El equipo de LaLiga que ha descartado fichar a Raúl de Tomás

Aunque tal y como contamos en LAOTRALIGA, Las Palmas estaba dispuesta a aprovechar el poco protagonismo que estaba teniendo Raúl de Tomás en el Rayo Vallecano; su entrenador, García Pimienta, ha descartado esta opción. El técnico catalán, que ha tenido un sonado desencuentro con un Jonathan Viera que ya está está fuera del equipo, considera que la marcada personalidad del delantero no encajaría dentro del vestuario.

Así lo asegura MARCA, que es el diario que ha desvelado que Las Palmas ha descartado el fichaje de Raúl de Tomás. Habrá que ver por tanto si el atacante, que sólo ha anotado 4 goles en los 23 partidos que ha disputado con el Rayo Vallecano, termina abandonando el conjunto franjirrojo en el mercado invernal.

García Pimienta no quiere problemas con Raúl de Tomás

El jugador de Las Palmas Jonathan Viera dejó recientemente el club por "un problema" con el entrenador del equipo, García Pimienta, al que acusó de no preocuparse del estado de salud de su mujer.

"Tampoco hay que tener una bola de cristal para saber que hay un problema con el entrenador; su problema no sé cuál es, el mío sí sé cuál es. Su problema no lo sé porque no me lo ha explicado. A partir de ahí, todo se ha complicado, y para no crear un problema cada vez más grande hablé con el presidente y le dije que lo mejor era hacerme a un lado. Soy una persona justa. Creo que se ha hecho la bola cada vez más grande, no lo pararon a tiempo, y al final el único perjudicado fui yo", declaró en su rueda de prensa de despedida.

En ese sentido, el jugador canario explicó que su enfado con el preparador catalán deriva del comportamiento de este a raíz de un "problema personal muy grave" de su mujer, recuperada de un tumor en el útero. "Yo sí sé el problema que tengo con el entrenador, cuando quieras te lo explico, pero no sé el problema que ha tenido el entrenador conmigo. He tenido un problema personal muy grave con mi mujer, todo el mundo lo sabe", indicó.

García Pimienta, por su parte, no quiere vivir una situación similar, motivo por el que ha recomendado a Las Palmas no fichar a Raúl de Tomás. Una decisión que el conjunto canario ha acatado.