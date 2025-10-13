El futbolista del Athletic que dio calabazas al Atlético de Madrid

Tal y como contamos en LAOTRALIGA, el Atlético de Madrid rivalizó con el Athletic en la puja por Jesús Areso, sin embargo, el lateral de 27 años se mantuvo fiel al conjunto vasco, por el que había descartado renovar con Osasuna meses atrás.

“¿Pujó mucho el Atlético? Sí, la verdad que sí. También estoy agradecido a ellos porque es un gran club. No me voy a esconder, pero bueno, decidí venir aquí, estoy muy a gusto y creo que tome una buena decisión”, señaló Jesús Areso, satisfecho por haber recalado en el Athletic, equipo en el que había sido canterano, en una entrevista para el diario AS.

Sobre su salida de Osasuna, club en el que dejó 12 millones de euros en caja, comentó: “Mis amigos me comentaban que había sido muy criticado, la gente se metía mucho conmigo, pero realmente yo me quedo con aquellos mensajes que son más de los que la gente piensa, incluso dentro del propio club. Mensajes también de la afición cariñosos, muchos mensajes privados que he recibido y en los que he notado mucho calor por parte de la afición de Osasuna. Hay mucha gente que me decía que entendía mi decisión”.

Sobre cómo habían cambiado las instalaciones de Lezama, Jesús Areso indicó: “La organización del club. No conocía el edificio del primer equipo, la residencia, creo que el club está creciendo y creo que está proporcionando todos los medios a la cantera, que es lo más importante de este club y como vimos el otro día, por ejemplo, con Rego, que es lo más cercano con su gol, que viene de la cantera, la que nos va a dar frutos”.

¿Seguirá Aimar Oroz los pasos de Jesús Areso fichando por el Athletic?

Por último, preguntado por Aimar Oroz y si cambiará, como él, el Osasuna por el Athletic, manifestó: “No lo sé, la verdad. Ahora está lesionado, además una lesión bastante importante. Lo único que le deseo es una pronta recuperación. Está claro que es un gran jugador, el año pasado en Copa del Rey me acuerdo que marcó gol aquí. Espero que que sea lo que sea, le deseo lo mejor a Aimar porque es, por encima de buen futbolista, una buena persona".