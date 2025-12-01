Vídeo
El gol que Lamine Yamal ha elegido como su favorito: “El gol de tu papá, hermano”
Lamine Yamal anotó el que hasta ahora ha sido su gol favorito jugando con la Selección
El futbolista del BarcelonaLamine Yamal, que en 2024 ganó la Eurocopa con España, eligió el gol que anotó en ese torneo frente a Francia como el favorito de su carrera.
“Tengo tres o cuatro goles favoritos… Pero si tuviera que elegir uno, creo que, tanto por importancia como por belleza, es el gol que le marqué a Francia en la Eurocopa”, dijo al ser cuestionado al respecto en una entrevista para CBS News.
El tanto al que el propio Lamine Yamal se refirió como “el gol de tu papá, hermano, lo anotó con tan solo 16 años. “En ningún momento de la Eurocopa me puse en situación de tienes 16 años y estás jugando la Eurocopa. Lo tomé como algo natural, como si estuviera jugando un torneo en cadete. Por eso en el autobús me ponía a ver Instagram, TikTok, me dormía... luego llegaba al campo, jugaba y disfrutaba”, comentó al respecto.
Si el futbolista del Barcelona jugó la Eurocopa con España fue porque renunció a jugar con Marruecos, una decisión por la que también fue preguntado. “Fue algo raro porque si estaba en mi cabeza la posibilidad de jugar con Marruecos. Además fue cuando Marruecos llegó a las semifinales del Mundial, pero en el momento de la verdad nunca tuve dudas, con todo mi cariño y respeto a Marruecos. Siempre he querido jugar una Eurocopa y creo que el fútbol europeo se ve más. Siempre tendré cariño a Marruecos, también es mi país y no hubiera sido nada raro ni malo jugar con ellos, pero al final tenía ese hándicap de que España ha jugado la Eurocopa, me he criado en España y también siento que es mi país”, señaló.
Lamine Yamal, ilusionado con ganar el Mundial con España
Ahora Lamine Yamal está ilusionado con la posibilidad de jugar el Mundial con España. “Tengo muchas expectativas. Hacía tiempo que España no llegaba como candidata seria a poder ganar el Mundial. Veo al país ilusionado, yo estoy muy ilusionado y creo que no podía llegar en el mejor momento este Mundial, me siento importante, me siento bien y tengo muchas ganas de que llegue. Lo voy a disfrutar muchísimo. Lo ganaremos”, concluyó.
