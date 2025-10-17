El equipo que va a fichar a Rafa Benítez y el dineral que va a pagarle

El español Rafa Benítez ha llegado a un acuerdo con el Panathinaikos griego para ser el próximo entrenador del club ateniense, informa este viernes la prensa deportiva griega. El técnico español que ha entrenado equipos como el Real Madrid, Liverpool, Nápoles o Inter de Milán ha aceptado la oferta del propietario del Panathinaikos, el empresario Yannis Alafouzos, y será el próximo entrenador del club griego, según el portal filathlos.gr.

Las negociaciones concluyeron a última hora de ayer, jueves, y se espera que el técnico español firme un contrato por dos años y medio por 3,6 millones de euros por temporada, lo que lo convertiría en el entrenador mejor pagado de la historia del fútbol griego, según la misma fuente.

De hecho, Rafa Benítez llegó a Atenas en un vuelo privado para las negociaciones con el club durante la noche del miércoles al jueves, según el portal Sport24.

El acuerdo, según la prensa griega, incluye también a su personal técnico, que recibiría aproximadamente un salario conjunto de 600.000 euros anuales.

Si finalmente se sella el acuerdo, el técnico español se enfrentaría al reto de levantar al Panathinaikos, que durante esta temporada registra pobres resultados tanto en la Superliga griega como en la Liga Europa.

El club ateniense, uno de los equipos históricos de Grecia, se encuentra actualmente en el séptimo puesto en la liga, tras lograr en los primeros cinco partidos tan solo dos victorias.

Tras los primeros dos partidos de la liga, en los que el club registró un empate y una derrota, el entonces técnico del Panathinaikos, el portugués Rui Vitória, fue despedido tan solo once meses después de sustituir al anterior entrenador, el uruguayo Diego Alonso.

Aunque en la liga Europa los "verdes" ganaron como visitantes al Young Boys suizo (1-4), en el próximo duelo con el Go Ahead Eagles neerlandés cayeron en casa (1-2).

Raf a Benítez es uno de los técnicos españoles más exitosos de la historia

Ha ganado una Liga de Campeones con el Liverpool inglés en 2005, una Copa de la UEFA con el Valencia en 2004 y una Liga Europa como entrenador del Chelsea inglés en 2013.

El Panathinaikos es uno de los equipos más históricos de Grecia y tiene en su palmarés 20 títulos de liga (el último el de la temporada 2009-2010) y 20 Copas de Grecia (la última la temporada 2023-2024).