La tentación de un futbolista del Betis: “El Sevilla me llamó para firmar”

Tras su destacada actuación en el Mundial Sub-20, Pablo García ha ofrecido una entrevista en los medios oficiales del Betis en la que reconoció que fue a probar con el Sevilla.

“Yo fui a probar en el Sevilla. Cuando me llamaron para firmar con ellos, tuvimos que meternos un poco a contramano y decirle que muchas gracias por la manera en la que nos habían tratado, pero que nosotros lo que queríamos era esperar a recibir la llamada de Real Betis”, aseguró el extremo de 19 años.

La fidelidad de Pablo García al Betis pese a haber sido tentado por el Sevilla

En una declaración de amor a su actual equipo, Pablo García añadió: “El Betis para mí lo es todo. Al final te creas un hábito que por suerte no quiero dejar de tener nunca. El venir, ponerte la camiseta, entrenar, sabiendo que es el equipo de tu vida, que son los colores que quieres llevar siempre hasta el día que mueras. Nunca cambiaré ese amor que tengo por el Betis”.

Por último, sobre su debut en Primera División ante el Real Mallorca, comentó: “Fue seguramente el día más feliz de mi vida en cuanto a fútbol se refiere porque es el sueño que todo bético, de los que llevamos aquí toda la vida, querría cumplir. Recuerdo que ese día yo le hablé a todos mis amigos y a toda mi familia pensando en que que iba a salir”. A su vez, sobre su primera vez en el Villamarín, Pablo García declaró: “Para una persona que vive el Betis tanto como lo vivo yo, eso para mí fue súper importante y súper impactante. No sabía que la grada me iba a recibir así. No tengo palabras para explicar cómo me sentí”.