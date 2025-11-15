Tras renunciar a jugar con España… ¡su selección no consigue plaza para el Mundial!

Pese a que fuera porque su corazón pertenece a Camerún, tal y como él delantero del Levante ha afirmado, si Etta Eyong se decantó por la selección africana y no por España era porque consideraba que así tendría más fácil clasificarse para el Mundial 2026. Sin embargo, la derrota por 0-1 ante el Congo obliga al futbolista de 22 años a aplazar su sueño, al menos, hasta dentro de cuatro años.

Etta Eyong fue titular en dicho encuentro y se retiró sustituido en el minuto 92. De este modo, Camerún no jugará la final del domingo ante Nigeria y cuyo vencedor se clasificará para el Mundial del próximo verano.

¿Por qué Etta Eyong renunció a jugar con España decantándose por Camerún?

Horas antes de que su selección no consiguiese una plaza para el Mundial, Etta Eyong explicaba en Sporty TV por qué había renunciado a jugar con España decantándose por Camerún: “¿Elegir España? Eso no habría ocurrido; mi corazón pertenece a Camerún. Incluso si el Presidente de España se me hubiera acercado y me hubiera dicho: 'Por favor, ven'... le habría dicho que lo sentía, pero que seguiría a mi corazón”, afirmó.

Etta Eyong y el interés del Real Madrid y del Barcelona

En otra entrevista para GiveMeSport, el delantero del Levante hablaba recientemente del interés del Barcelona y del Real Madrid en su fichaje.

“Me siento realmente halagado. Significa mucho para mí porque demuestra que mi trabajo duro está dando sus frutos. Pero solo tengo que seguir con mi camino en el Levante y luego ver qué pasa en el futuro”, comentó Etta Eyong al respecto.

“Trato de no mirar mucho el teléfono porque mis amigos me llaman con todos los rumores. Les digo: ‘No sé nada, solo he estado jugando con mi PlayStation’. Prefiero mucho más jugar Call of Duty, ver anime o leer libros de historia que llenar mi cabeza con rumores. Si un gran traspaso está destinado a suceder, solo ocurrirá si trabajo duro”, agregó.