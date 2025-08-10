Parte médico de Isco: Lesión y tiempo de baja estimado

El centrocampista del Real BetisIsco Alarcón sufre una nueva fractura sin desplazamiento en el tercio medio del peroné izquierdo, que se produjo en el último amistoso de la pretemporada contra el Málaga, ha confirmado el parte mñedico ofrecido este domingo el club verdiblanco, y podría estar hasta tres meses de baja.

El parte médico de Isco Alarcón

"Tras las pruebas médicas realizadas, se ha detectado que sufre una nueva fractura sin desplazamiento en el tercio medio de su peroné izquierdo. Se trata de una nueva lesión traumática que no tiene relación con el proceso previo, el cual quedó resuelto", señaló el parte médico emitido por el Betis sobre la lesión de Isco Alarcón.

Durante el encuentro celebrado el sábado en La Rosaleda, en el que el cuadro local se impuso por 3-1, el mediapunta malaguista David Larrubia asestó una patada en la pierna al centrocampista bético, que tuvo que abandonar el choque y no pudo disputar la segunda parte. Según explicó el club verdiblanco, Isco Alarcón se someterá a un tratamiento conservador en las próximas semanas. Su reincorporación "dependerá de la evolución del proceso", aunque todo apunta a que estará unos tres meses alejado de los terrenos de juego.