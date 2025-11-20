Pékerman cuenta cómo Argentina evitó que Messi jugase el Mundial con España

José Pékerman, exseleccionador argentino, ha contado cómo Argentina ‘robó’ a Lionel Messi la selección española cuando el que fuera delantero de Barcelona y PSG, ahora en las filas del Inter Miami, iba a jugar el Mundial Sub-20 con España.

“Cuando me alejé de la selección, el cuerpo técnico siguió con Hugo Tocalli. Yo iba a Europa a seguir con mi carrera para actualizarme y seguir con mi aprendizaje. En España nosotros teníamos antecedentes sobre Lionel de un torneo Sub-17 de Finlandia que había jugado con España. La gente del cuerpo técnico español nos decía que si hubiéramos tenido a ese chaval, lo hubiéramos ganado. A Tocalli le dije que estaba impactado, que era el jugador del futuro, no me podía equivocar, era la nueva aparición del fútbol argentino, una bendición”, contó José Pékerman durante su participación en el Olé Summit.

“Estaban los papeles preparados para que Messi, que tenía 18 años, fuera al Mundial Sub-20 con España. Nos tuvimos que apurar. Entonces arrancó el operativo”, continuó.

“Tocalli me decía que tenía el equipo formado para el Sudamericano Sub-20 que empezaba en un mes. 'Cómo me dices que hay un chico ahora'. Le dije que no quería que jugara si no era necesario, solo que disputara un amistoso para que constara en la FIFA. Y listo, España nunca más”, añadió José Pékerman.

Argentina organizó un amistoso para que Messi no jugará el Mundial con España

“Don Julio Grondona le dije que buscara cualquier rival, que Tocalli estaba al tanto, pero con una condición: que el partido fuera en Argentinos. Si ahí había jugado Diego...”, detalló.

Lionel Messi acabó disputando ese amistoso en el que Argentina se impuso 8-0 a Paraguay evitando así que el crack argentino jugase el Mundial Sub-20 con España.