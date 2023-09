Preguntan a David Soria por su frustrado fichaje por el Real Madrid

Según se dijo, el Real Madrid alcanzó un acuerdo para fichar a David Soria al Getafe este verano. Dicho acuerdo estaba supeditado a que Lunin abandonase el equipo, algo que no sucedió. Aún así el conjunto blanco terminó fichando a un nuevo portero. Fue tras la lesión de Thibaut Courtois, lo que llevó al cuadro merengue a lanzarse por un guardameta de primer nivel como Kepa Arrizabalaga, que llegó en calidad de cedido procedente del Chelsea.

Cuestionado por su frustrado fichaje por el Real Madrid, David Soria señaló: «No te puedo contar nada, la verdad. Estoy en el Getafe, si hubo la posibilidad no se dio. Sigo aquí con mucha ilusión, y espero hacer un año mejor que el anterior porque significaría que estoy haciendo las cosas bien. Más no puedo decir».

El compromiso de David Soria con el Getafe

Comprometido con el Getafe, y en busca de la salvación, David Soria no dudó en rajar contra sus compañeros la temporada pasada. «No estamos teniendo ni la mentalidad ni los huevos para cambiar la situación. Cualquier detalle negativo nos hace mucho daño. Hemos empezado bien, pero hemos encajado un gol. No pasa nada, esto es fútbol, puedes encajar goles. Pero hay que dar más. Tenemos que tener mucha más sangre. Todos. No se puede excluir nadie. Nos estamos jugando la comida de nuestras familias y hay algunos que parece que pasan un poco», dijo.