Samu Chukwueze ficha por un nuevo equipo

El Milan ha cedido a Samu Chukwueze

AC Milan's Samuel Chukwueze, left, and Cremonese's Warren Bondo vie for the ball during a Serie A soccer match between AC Milan and Cremonese, at the San Siro stadium in Milan, Italy, Saturday, Aug. 23, 2025. (AP Photo/Luca Bruno)
Samu Chukwueze con el MilanASSOCIATED PRESSAgencia AP
El Milan completó este lunes, en el último día de mercado, la cesión del nigeriano Samu Chukwueze al Fulham con opción de compra al terminar la presente temporada.

"El AC Milan anuncia que ha cedido al jugador Samuel Chimerenka Chukwueze al Fulham FC con opción de compra permanente. El Club le desea a Samuel todo lo mejor para la próxima temporada", informó el club 'rossonero'.

El extremo nigeriano, ex del Villarreal, abandona San Siro tras dos temporadas en las que anotó 4 goles en 50 partidos de Serie A, otros 2 tantos en 4 de Copa Italia y 2 en 15 partidos de competiciones europeas.

Samu Chukwueze nunca llegó a asentarse en el once titular 'rossonero', en dos años marcados por su nivel irregular.

