Samu Chukwueze ficha por un nuevo equipo

El Milan completó este lunes, en el último día de mercado, la cesión del nigeriano Samu Chukwueze al Fulham con opción de compra al terminar la presente temporada.

"El AC Milan anuncia que ha cedido al jugador Samuel Chimerenka Chukwueze al Fulham FC con opción de compra permanente. El Club le desea a Samuel todo lo mejor para la próxima temporada", informó el club 'rossonero'.

El extremo nigeriano, ex del Villarreal, abandona San Siro tras dos temporadas en las que anotó 4 goles en 50 partidos de Serie A, otros 2 tantos en 4 de Copa Italia y 2 en 15 partidos de competiciones europeas.

Samu Chukwueze nunca llegó a asentarse en el once titular 'rossonero', en dos años marcados por su nivel irregular.