El Sevilla encuentra en LaLiga delantero al que fichar en enero

Al igual que hizo el Valencia el curso anterior, el Sevilla pretende ofrecer acomodo a Umar Sadiq en sus filas de cara al segundo tramo de la temporada. Obligado a fichar a un futbolista en su demarcación por la marcha de Akor Adams a la Copa África, el conjunto hispalense tendría la intención de solicitar a la Real Sociedad la cesión del delantero de 28 años.

Así lo asegura ‘Vamos mi Sevilla’, aunque sin aclarar si dicha petición contemplaría o no una opción de compra por Umar Sadiq. En lo que respecta al nigeriano, mostró su frustración al no salir de la Real Sociedad el pasado verano. Y es que no entra en los planes de Sergio Francisco tal y como lo demuestra el que sólo haya participado en 14 minutos, repartidos en dos encuentros, en el presente curso.

“Mi señor, de verdad, estoy en la necesidad de cualquier cosa buena que se me mande”, escribió Umar Sadiq citando al Corán. ¿Logrará el Sevilla hacerse con sus servicios?

¿Por qué el Valencia no fichó a Umar Sadiq en verano?

Sobre por qué el Valencia no fichó a Umar Sadiq en veran, Ron Gourlay, su director general de fútbol, aseguró que el club presentó una “buena” oferta para comprar al delantero, pero apuntó que la Real Sociedad la rechazó.

El conjunto che negoció en los últimos días de verano con el cuadro txuri-urdin para, primero, lograr una segunda cesión de Umar Sadiq, y, después, una compra.

“No ha habido ningún problema con Sadiq. Estábamos preparados para una cesión e incluso para un traspaso, pero finalmente no se ha dado y hemos activado otras opciones de mercado que teníamos preparadas. No ha habido acuerdo entre las tres partes”, explicó.

En ese sentido, Ron Gourlay dijo que “son cosas que pasan el fútbol”. “La Real Sociedad quería desde un principio un traspaso y nosotros una cesión, pero luego presentamos una oferta de compra que fue definitivamente rechazada. No estamos enfadados con la Real Sociedad porque entendemos que estas cosas a veces suceden”, aclaró.