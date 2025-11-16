Solicita a la Real Sociedad la cesión de uno de sus futbolistas con opción de compra obligatoria

Arsen Zakharyan podría abandonar la Real Sociedad y podría hacerlo a título definitivo pese a que salga en calidad de cedido. Y es que el Olympique de Lyon, que es el equipo que quiere hacerse con sus servicios, pretende incluir una opción de compra obligatoria en su contrato.

Así lo asegura Sport Express, que señala que la Real Sociedad no tiene ninguna intención de desprenderse de Arsen Zakharyan en el mercado invernal pese al poco protagonismo que existe. Aún así, el conjunto donostiarra tiene 26 fichas ocupadas, una cifra que se elevará a 27 cuando se recupere Rupérez. Así pues, deberá dar salidas en enero si quiere reforzarse de cara al segundo tramo de la temporada.

Arsen Zakharyan y otros futbolistas que podrían abandonar la Real Sociedad en enero

En este aspecto, Umar Sadiq es el candidato número uno a abandonar la Real Sociedad en el mercado invernal. También podrían hacerlo Luka Sucic, Odriozola o Mikel Goti. Que lo haga Arsen Zakharyan dependerá de si el Olympique de Lyon presenta una oferta por él del agrado del club txuri-urdin.

No obstante, el equipo galo buscará aprovechar su buena relación con la Real Sociedad, entidad a la que cedió el pasado verano a Duje Caleta-Car, para reclutar al internacional ruso en sus filas.

Arsen Zakharyan ha disputado siete partidos esta temporada con el conjunto donostiarra, la mayoría saliendo desde el banquillo, motivo por el que suma 222 minutos. Aún así ha marcado un gol, lo que sumado a su juventud, ha despertado el interés del Olympique de Lyon.