Los tres futbolistas del Sevilla que serán baja para el derbi ante el Betis

El lateral izquierdo chileno Gabriel Suazo sufre una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda y es baja en el Sevilla para el derbi andaluz ante el Real Betis de este domingo (16:15 horas), partido para el que el técnico Matías Almeyda debe buscar una solución al carril zurdo.

"Gabriel Suazo sufre una lesión en el sóleo de la pierna izquierda detectada tras el partido ante el Espanyol, según informan los servicios médicos del Sevilla", comunicó el equipo nervionense en una nota de prensa.

El chileno queda "pendiente de evolución", pero no estará disponible para el derbi de este domingo frente al Betis en el Ramón Sánchez-Pizjuán, correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Su baja se suma a las de Rubén Vargas y Adnan Januzaj.

Los dos futbolistas que el Sevilla ha recuperado para el derbi ante el Betis

Por su parte, Matías Almeyda ha recuperado a César Azpilicueta y Nemanja Gudelj, que han arrancado la preparación del derbi realizando trabajo específico en el gimnasio.