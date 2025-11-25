El Valencia se refuerza con tres fichajes

El Valencia ha remodelado la estructura de su dirección deportiva y ha incorporado, según anunció este martes el club, a Lisandro Isei, Hans Gillhaus y Andrés Zamora para que trabajen a las órdenes de Ron Gourlay, nombrado hace unos meses dirección general de fútbol de la entidad de Mestalla.

La reestructuración se produce tras la salida de Miguel Ángel Corona como director deportivo y "con el objetivo de impulsar el crecimiento deportivo y la mejora competitiva a lo largo de las próximas temporadas" tanto de la primera plantilla como de la Academia, según indicó el club en su comunicado.

Lisandro Isei será el director de captación y 'scouting' del club. Fue director de 'scouting' en el Al-Ahli de la Saudi Pro League, donde coincidió con Ron Gourlay. Antes había trabajado en el Charlotte de Estados Unidos y para distintos clubes europeos como el Willem II y el FC Dordrecht.

Hans Gillhaus será jefe de 'scouting' y ha trabajado previamente como 'scout 'en el PSV Eindhoven, Chelsea, Arsenal y Atalanta. Además, ha sido director técnico del Zulte Waregem de Bélgica y coordinador de la red de 'scouting' europea del Sunderland.

Por su parte, Andrés Zamora será 'jefe de scouting' del Valencia para Sudamérica y previamente fue ojeador jefe de San Lorenzo de Almagro, ojeador para Sudamérica del AVS Futebol de Portugal y ojeador del primer equipo del Olympique de Marsella también para el sur del continente americano.

Según indicó el club, estas incorporaciones están alineadas "con la visión de futuro del presidente Kiat Lim" y también "reflejan" el compromiso del club para prepararse "para responder a los retos que plantea el mercado de fichajes a nivel nacional e internacional".