Luis Enrique habla mal de Mbappé después de meter tres goles

El PSG de Mbappé ha ganado por 0-3 al Reims y en vez de mostrar la felicidad por la victoria, ha habido unas declaraciones de Luis Enrique, el entrenador del equipo francés, que han sonado muy extrañas. Ha sido Kylian Mbappé el que ha marcado los tres tantos del equipo parisino, sin embargo, no ha hecho un buen partido, como él mismo ha reconocido. "Sé que puedo hacer más que los goles, marco cuando también no juego bien", dijo el delantero francés. Le preguntaron por su verano y los rumores de su adiós. "Lo más importante, lo que más quería, era jugar al fútbol. Del resto os lo dejo a vosotros (periodistas), que lo hacéis bien. No tengo ganas de hablar para alimentar otras cosas. Ya hubo bastante", ha dicho al estrella francesa.

Pero lo que más ha sorprendido han sido las palabras de Luis Enrique. "No estoy contento con Kylian Mbappé. No tengo nada que decir de los goles, pero puede ayudar al equipo de otra manera. Lo hablaré con él primero, pero son conversaciones privadas. Kylian es uno de los mejores jugadores del mundo, pero queremos más. Queremos que haga más", ha asegurado el entrenador español.

Y eso que Mbappé lo fue todo para el PSG. Montado en la cresta de su mejor racha de la temporada en la Ligue 1, con cinco triunfos consecutivos, el París Saint Germain se ha alzado como el líder indiscutible de la competición francesa. La combinación letal de los goles de Kyllian Mbappe, quien anotó el 0-1 a los dos minutos y medio, el 0-2 al comienzo de la segunda mitad y el 0-3 en la recta final, junto con las siete paradas cruciales de Donnarumma, han sido fundamentales para mantener al actual campeón en lo más alto.

El conjunto parisino no necesitó mucho más en su visita al Reims, el cuarto clasificado. Al menos, hasta el 0-2. Pero eso ya es un desafío considerable para cualquier rival en un torneo donde se presupone la superioridad del equipo de Luis Enrique Martínez. Aunque no alcanzó la cima hasta la duodécima jornada, aprovechó el empate del Niza el viernes para tomar la delantera el sábado.

Todo comenzó y terminó con Mbappe. Un fenómeno indispensable para el París Saint Germain. Cada vez más. A pesar de estar rodeado de figuras destacadas, siempre es él quien brilla con luz propia. A pesar de los constantes fichajes, en ese anhelo constante del actual campeón de transformar tantas individualidades en un verdadero equipo, depende de su goleador más incontestable. Lo necesita. Es crucial."