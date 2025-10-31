La madre del famoso culturista Kadu Santos revela las causas de su muerte

El fisicoculturista Ricardo Nolasco dos Santos, conocido como Kadu Santos, ha fallecido en Brasil a los 31 años a causa de un derrame cerebral tras la muerte de su amado gato, según reveló su desconsolada madre.

Ricardo Nolasco dos Santos falleció la semana pasada en el estado brasileño de Rio Grande do Sul, en el sur del país. Conocido como Kadu Santos, fue once veces campeón de culturismo y dos veces campeón absoluto de una prestigiosa competición regional de musculación.

Conocido por sus extenuantes rutinas de gimnasio, también mostró sus abultados bíceps a sus 13.000 seguidores en Instagram, donde además ofreció consejos sobre cómo mantenerse en forma.

La madre de Santos, Iva Nolasco, ha desvelado que el derrame cerebral que sufrió le provocó una infección pulmonar y agregó que sus problemas de salud se complicaron por un defecto congénito.

En julio se le grabó arrodillándose en el escenario para proponerle matrimonio a su pareja, Sabrina Wollman, tras cuatro años de relación, con quien empezó a salir en agosto de 2021. Sabrina, en una emotiva publicación en redes sociales el domingo, rompió su silencio tras la muerte de Santos para decir: "Si hubiera sabido que nuestro final en esta vida sería este, lo haría todo de nuevo porque estos fueron los mejores cuatro años de mi vida y sé que también fueron los tuyos".

También mencionó a Baki, el gato mascota de su pareja, al que la madre de Santos hizo referencia al explicar los factores que llevaron a su muerte, diciendo: «Hoy entiendo que nuestro Baki se fue porque no hay manera de que exista un mundo donde ustedes dos no estén juntos».

Profunda angustia emocional

Iva explicó que los problemas "comenzaron el 4 de octubre, tras una semana en la que su hijo atravesó una profunda angustia emocional por la muerte de su gato, Baki, al que estaba muy unido". Dijo que enfermó el 4 de octubre, lo que desencadenó una lucha de dos semanas por su vida en el hospital, y agregó: 'Su presión arterial subió y decidió salir a cenar con su pareja y amigos para tratar de relajarse un poco. Se quejó de dolor de cabeza, empezó a tener convulsiones y luego sufrió un derrame cerebral. En el hospital le diagnosticaron una lesión cerebral en la zona donde se había producido la hemorragia".

Iva reveló que Santos aspiró líquido durante la convulsión, lo que le provocó una infección pulmonar: «Nació con una válvula cardíaca bicúspide en lugar de una tricúspide. Debido al esfuerzo de los pulmones, el corazón se volvió insuficiente".

La familia de Santos anunció su muerte en las redes sociales, pero hasta ahora no se había revelado ningún detalle sobre su lucha de dos semanas por su vida ni las causas de su fallecimiento.

Su funeral tuvo lugar el 21 de octubre en Novo Hamburgo, en las afueras de Porto Alegre.