El Madrid sofoca la rebelión del UCAM Murcia (84-79)

Deck, Llull y Campazzo, por este orden, se encargaron de evitar una sorpresa mayúscula en el arranque de la Copa en el Carpena. Ganó el Real Madrid y lo hizo sufriendo, sudando y recurriendo a una versión muy notable de varios de sus mejores jugadores.

Hace un mes el UCAM Murcia consiguió dejar al Madrid en su pista en 61 puntos. Fue la cuarta derrota del equipo de Chus Mateo en la temporada y estuvo marcada por las bajas y un calendario de los más intenso en las primeras semanas del año. El equipo que compareció en la Copa del Rey tuvo poco que ver con aquel. Salió decidido a correr a la mínima oportunidad para que los de Sito Alonso no se sintieran cómodos y si cabía la posibilidad que se llegaran a sentir atropellados. Lo pareció con el 6-0 inicial, pero los murcianos no se desentienden de los partidos al primer empujón. Hay que propinarles muchísimos. Sin Simon Birgander, Todorovic ha tomado el relevo del sueco, que ofrecía números de MVP cuando se lesionó. El montenegrino se atrevió a atacar a Tavares y su actitud resultó contagiosa para el equipo y sirvió para contrarrestar el primer arreón blanco.

El segundo llegó cuando Causeur ató en corto a Coupain, el director de juego murciano. A la defensa se sumó una de esas apariciones explosivas de Hezonja. Llegó después de un ataque que se vio obligado a resolver por un mal pase de Rudy. A la vez que bajaba a defender renegando por el marrón que se había tenido que tragar comenzó a afilar el colmillo. El croata entró en unos de esos minutos en los que es capaz de anotar desde cualquier posición dando igual el defensor o los defensores que tenga enfrente. Nada de canastas fáciles. Cuanto más complicada era la situación, mejor. Así encadenó diez puntos seguidos para que el Madrid volviera a escaparse. Con Llull y Sergio Rodríguez en pista, el Madrid tenía muchos puntos en el quinteto y por eso se disparó antes del descanso.

Si el UCAM Murcia estuvo muy cerca de ser cabeza de serie fue por lo que mostró en el tercer periodo. El Madrid había recurrido a Deck para volver a marcharse. El argentino apenas comete errores. No necesita fuegos artificiales para acaparar el protagonismo y sumar de forma incesante. Pero es que la respuesta murciana no pudo ser más contundente. Con el Madrid amenazando con la escapada definitiva llegó una lluvia de triples. Como no todo iban a ser canastas complicadas, Ennis se desató con tres mates consecutivos. ¿Alarmas con 56-53? En escenarios así el Madrid tiene varios tipos que son muy felices. El capitán es uno de ellos. Llull está recuperadísimo de la lesión que le tuvo un mes de baja. Entre él y Poirier se encargaron de domesticar al UCAM Murcia. Pero es que los de Sito Alonso siguieron apretando y el número 23 del Madrid dijo aquello de balones a mí. Después de regalar una acción en el tercer cuarto muy similar a la que valió el título de la última Euroliga, clavó un par de triples. Pero de sofocar el intento de rebelión nada. Porque el UCAM Murcia no sólo es que soportara cada andanada, es que tuvo varias posesiones para empatar e incluso para ponerse por delante, pero no las aprovechó. El relevo de Llull lo tomó Campazzo. El capitán se lo cedió encantado y el argentino se adueñó del partido. En el último cuarto anotó nueve puntos, repartió dos asistencias y agotó los ánimos del UCAM Murcia.

84. Real Madrid (25+19+19+21): Campazzo (16), Musa (6), Deck (15), Yabusele (5) y Tavares (6) -quinteto titular- Poirier (7), Hezonja (14), Causeur (0), Rudy (0), Rodríguez (2), Llull (13) y Abalde (0).

79. UCAM Murcia (17+17+22+23): A. Kurucs (0), Ennis (17), Sant-Roos (8), Sleva (11) y Todorovic (15) -quinteto titular- R. Kurucs (6), Caupain (9), Diagne (8), Jelinek (0) y Radovic (6).

Árbitros: Pérez Pizarro, Jiménez y Olivares. Eliminados R. Kurucs y Todorovic.

Incidencias: 8.400 espectadores en el Martín Carpena. Primer partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey.

Cuartos de final: Real Madrid, 84-UCAM Murcia, 79; Dreamland Gran Canaria-Valencia Basket (21:00); Barcelona-BAXI Manresa (viernes 16, 18:00) y Unicaja-Lenovo Tenerife (viernes 16, 21:00). Todos en Movistar +.

Semifinales: Real Madrid-¿? (sábado 17, 18:00) y ¿?-¿? (sábado 17, 21:00. Movistar +).

Final (domingo 18, 18:30. Movistar +).