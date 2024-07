Los mejores memes sobre Cristiano Ronaldo y su penalti fallado

La noche de octavos de final en la Eurocopa estuvo llena de emociones para Cristiano Ronaldo y Portugal. En la victoria tras la tanda de penaltis una de los aspectos que más llamaron la atención fueron las imágenes de Ronaldo entre lágrimas tras el penalti fallado en la prórroga y que fue atajado por el arquero del Atlético de Madrid, Jan Oblak. Pese a ese momento, el delantero decidió repetir en la tanda de penas máximas y anotó uno de los tres tantos que llevaron a los lusos a los cuartos de final de la Eurocopa.

"Tengo un sentimiento de alegría y tristeza a la vez. Creo que Portugal lo mereció porque tuvimos más autoridad. Podía haber dado la victoria a Portugal, pero no pude. Oblak lo paró. Durante un año no he fallado ningún penalti y cuando más lo necesitaba Oblak apareció Es muy difícil y hay que felicitar a todo el equipo, especialmente a nuestro portero, que hizo tres paradas muy buenas", comentó Cristiano Ronaldo tras el encuentro a "Sport TV". El delantero añadió: "Por supuesto que esta será mi última Eurocopa".

El seleccionador Roberto Martínez le dedicó unas palabras al arquero Diogo Costa: "El secreto de Portugal es Diogo, es el secreto más escondido del fútbol europeo. Hoy se ha mostrado a otro nivel, ha estado increíble en el uno contra uno, y luego ha tenido concentración y calidad para hacer tres paradas consecutivas, tenemos que estar muy orgullosos".

Ahora Portugal se medirá ante Francia. "Les bleus" llegan a los cuartos de final tras vencer a Bélgica con un gol en propia meta en los instantes finales del encuentro. "La palabra que siento es orgullo, ahora podemos mirar hacia adelante y jugar contra Francia. Esto nos da más fuerza que ganar con dos o tres goles de diferencia", con estas palabras cerró el entrenador español la rueda de prensa post partido.