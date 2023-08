El beso entre Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y la jugadora Jenni Hermoso durante la ceremonia de entrega de medallas de la Copa del Mundo ha capturado la atención mediática de manera sin precedentes. Sin embargo, detrás de esta controversia se esconde una realidad económica que parece quedar eclipsada por la cobertura en torno al suceso futbolístico.

La atención no solo se ha centrado en el beso en sí, sino también en los detalles que lo rodean. Desde el distante saludo del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a Rubiales, hasta los gestos de Jenni Hermoso durante el recibimiento en el aeropuerto y la posterior celebración, cada aspecto ha sido analizado minuciosamente. Este revuelo ha generado un tsunami político que parece estar en constante expansión.

A pesar de los intentos de Luis Rubiales por minimizar la importancia del beso, argumentando que se trató de un gesto espontáneo entre amigos, las declaraciones posteriores de Jennifer Hermoso han arrojado luz sobre la situación. La jugadora dejó claro que no se esperaba el beso, que no pudo evitarlo y que no le agradó. Esta contradicción en las versiones del presidente y de la futbolista ha generado aún más interés en torno al tema, especialmente después de la difusión de un video de disculpas por parte de Rubiales.

Paralelamente, en las redes sociales, especialmente en Twitter, una serie de memes protagonizados por Rubiales han surgido, generando una rebelión digital que parece ir más allá del terreno futbolístico. Estos memes, de manera irónica, han reivindicado la subida de precios y otros aspectos de la economía española, utilizando el beso como un punto de referencia cómico para llamar la atención sobre cuestiones más serias.