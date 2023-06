El mensaje de Djokovic que rebaja a Alcaraz al compararlo con Rafa Nadal

Carlos Alcaraz contra Novak Djokovic es el gran partido de tenis. La semifinal de Roland Garros es hoy el centro del mundo. Djokovic, de 36 años, ganador de 22 'grandes' y 45 veces semifinalista, duodécima en la arcilla roja parisina, contra Alcaraz, de 20 y que sólo ha pisado una vez esta ronda, en el US Open que ganó el año pasado. El murciano quiere cruzarse en el camino hacia la historia del de Belgrado y asegurarse también el número uno del mundo. Si 'Nole' le derrota y conquista París por tercera ocasión en su carrera, volverá al trono y saldrá reforzado de un duelo generacional entre seguramente el mayor exponente de la 'próxima era' y uno de los más grandes.

Para los dos será su mayor examen hasta ahora en el torneo, donde las mejores sensaciones las ha dejado el de El Palmar, aunque el balcánico tiene a su favor su experiencia y su capacidad para crecerse en este tipo de escenarios.

Ambos tenistas se verán las caras por segunda vez en su carrera, más de un año después de su anterior, en las semifinales del Masters 1000 de Madrid de 2022, con victoria para el murciano en un largo partido a tres sets (6-7, 7-5, 7-6). Ahora, la situación es diferente, un encuentro al mejor cinco sets en la Philippe Chatrier, con un Alcaraz más maduro y Djokovic obligado a dar mucho más que en aquel día en un escenario donde tampoco es el mejor.

Ambos se han elogiado los días antes, intentado, además, quitarse, presión: "Siempre tomo de favorito a Novak, no es por tirar balones fuera o por quitarme presión, pero es el favorito. Tiene dos títulos aquí y si no tiene más es porque ha chocado contra el mejor de la historia en tierra batida, si no tendría más. Mientras esté Novak aquí, siempre va a ser el favorito", aseguró Carlos Alcaraz. "Djokovic es uno de los mejores de la historia, la experiencia está de su lado y está jugando a un gran nivel, es difícil encontrar huecos, es una roca", continuó. "Será un partido exigente, difícil, hay que intentar olvidar lo que es y jugar el tenis que vengo haciendo. No pienso en si él me va a aguantar el ritmo, pienso en que soy yo quien tendré que aguantar la exigencia que le pone en cada punto. Todos hemos visto el nivel que está dando, es casi invencible, no podemos decir que vaya a aflojar", señaló el español, que auguró "un partido igualado" en el que intentará "dominar".

"No diré que soy el mejor, pero sí uno de los mejores. Por el nivel que estoy mostrando. Me siento cómodo en la pista, con mucha confianza tenística y mental. Vengo jugando un gran tenis", señaló.

Djokovic y sus palabras sobre Carlos Alcaraz

Ambos empezaron el torneo como los grandes favoritos por la ausencia de Rafa Nadal. Pero el mito del deporte español ha estado presente en muchas de las preguntas de los periodistas y en las respuestas de los tenistas. Djokovic, que admira a Alcaraz, le puso en su sitio, sin embargo, al compararlo con Nadal, hace unos días:"Alcaraz es un jugador que atrae mucha atención, pero mis rivalidades con Nadal y Federer… no sé ni siquiera si llegaré a tener una rivalidad con Alcaraz, así que eso no se puede comparar", aseguró. "Tiene mucho que cavar para llegar a la altura de Nadal y Federer, pero está en el camino correcto".

Pero Djokovic respeta mucho a Carlos Alcaraz y sabe que físicamente está por encima de él, que la edad no perdona. Va a tener que ser el mejor Djokovic para superar a Alcaraz. "Mucha gente quiere ver ese partido, será el mayor desafío en este torneo, pero para ser el mejor hay que ganar a los mejores. Es el jugador a batir aquí", ha asegurado Djokovic.