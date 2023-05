La nueva estrategia de Dani Alves: Niegan los trámites de divorcio y menosprecian el llanto de la víctima

La jueza que investiga al exjugador brasileño del FC Barcelona Dani Alves acordaba el pasado 9 de mayo mantenerlo en prisión, donde ingresó el pasado 20 de enero acusado de violar a una joven en un reservado de la discoteca Sutton de Barcelona. En un auto demoledor la magistrada volvió a poner en duda el relato del brasileño. "Estar con él charlando y normal, beber una copa, nada de todo eso tiene que ver con lo que sucedió dentro del lavabo, de donde no hay ninguna grabación y la víctima manifiesta que fue violada y obligada a tener sexo con el Sr. Alves (...) Curioso que si todo fue tan bien como señala el Sr. Alves, después de salir del baño no vuelven a dirigirse ni la palabra ni la mirada", apunta la jueza.

Sin embargo, la defensa del futbolista no piensa rendirse y esta misma semana ha vuelto a pedir a la Audiencia que lo deje en libertad provisional, argumentando que es "impensable" que trate de huir, dado que tiene un "proyecto de vida" en Barcelona y ha escolarizado ya a sus hijos en un centro de la ciudad. Los abogados del futbolista, Cristóbal Martell y Arnau Xumetra, han presentado un recurso en el que el arraigo y, de nuevo, la supuesta "distorsión narrativa de la víctima" vuelven a ser la clave. Además se han encargado de desmentir los trámites de divorcio de Joana Sanz. Algo que para la defensa de futbolista es vital porque perjudicaría la imagen del brasileño ya que podría interpretarse como que ni siquiera resulta creíble para su entorno.

No hay petición de divorcio

La magistrada hizo referencia en su auto al riesgo de fuga. La jueza justificó que éste sigue siendo real tanto por el patrimonio del que dispone el brasileño en España como por el hecho de que su todavía mujer, la modelo Joana Sanz, “ha solicitado el divorcio”. Sin embargo, en el nuevo recurso que ha presentado este miércoles la defensa de Alves para pedir su excarcelación, su equipo asegura que dicha petición de divorcio no ha llegado. "Es extraño que la magistrada hiciera referencia a la petición de divorcio. No sé de dónde ha sacado eso, pero no hay ningún trámite de divorcio iniciado por la señora Joana Sanz", asegura Martell.

1.000 razones para su llanto

Pero además, en el citado recurso la defensa se centra de nuevo en tratar de desmontar el testimonio de la víctima. El equipo liderado por Cristóbal Martell sigue poniendo en duda la veracidad del relato de la presunta víctima con respecto a los momentos previos a que tanto ella como Alves entraran en el baño, donde ocurrieron los hechos denunciados.

"Se observa en ella una conducta abiertamente sexualizada, propia de un galanteo sexual en fase de cortejo. Determinados movimientos corporales de la denunciante son concluyentes", sostiene la defensa.

Cristóbal Martell considera que no se puede probar que las lágrimas de la denunciante fueran por una presunta agresión sexual: "Un llanto que no necesariamente deriva de un acto sexual inconsentido. Se nos ocurren 1.000 razones distintas a la agresión para que una mujer joven de 23 años que ha realizado sexo con un varón de 40 en un lavabo estalle en llanto".

"La denunciante huye hacia adelante y se ve precisada a guionizar, pues trata de justificar por qué y para qué entra en un lavabo con un varón", añade el escrito.

La defensa de Alves trata de contrarrestar así la desgarradora declaración de la víctima grabada sin querer por uno de los Mossos que acudieron a la discoteca y que salió a la luz la semana pasada.

"Nadie me va a creer"

El agente , que activó su cámara personal sin darse cuenta, recogió las imágenes y las duras palabras de la víctima. Allí, mientras la atendía, filmó inconscientemente el relato de lo sucedido en los baños de Sutton, el local nocturno donde ocurrió la agresión sexual. Un vídeo en el que la joven se muestra completamente "avergonzada" de haber acudido a los baños con Alves mientras no es capaz de aguantar las lágrimas.

Aunque esta grabación ya era conocida no se sabía el contenido de lo que la joven trasladó a los agentes y ahora 'El Programa de Ana Rosa' ha hecho pública, la declaración de la supuesta víctima de violación de Dani Alves recogida en ese vídeo.

Un documento que puede resultar decisivo, ya que se trata de un relato espontáneo dentro de la propia discoteca sin que la joven supiese que estaba siendo grabada. El dispositivo se activa a las 4:57 de la mañana cuando los Mossos d'Esquadra van de camino a la discoteca, donde llegan a las 5:04. Primero, hablan con el dueño del local y es unos cuatro minutos más tarde cuando ella les cuenta todo lo ocurrido en una sala en la que la habían apartado junto a sus acompañantes.

"Eres mi putita"

"Accedí de manera voluntaria al baño y después de darnos unos besos le digo que me quiero marchar y me dice que no y echó el pestillo. Después, me comenzó a decir cosas desagradables, como 'eres mi putita' y me empezó a pegar. Me tiró el bolso al suelo y me pegó", arranca el relato de la joven.

"No quiero que se dé publicidad a lo que ha sucedido, nadie me creerá porque verán que entré al servicio de manera voluntaria", continúa la joven completamente rota. "Ha habido penetración", se escucha por detrás añadir a una de sus amigas.

Después, el agente llamó a una ambulancia, donde le trataron y puso la denuncia.

La magistrada subrayó la sorprendente actitud de Alves tras los hechos pero la defensa del futbolista también la justifica. Según Alves, no la vio. "Si la hubiese visto en la salida, la hubiese parado para preguntarle qué le había pasado porque hasta entonces todo estaba bien, dentro de lo que queríamos. Yo fui simplemente un cómplice de las ganas que ella tenía o de las que tenía yo".

Y mientras la defensa del brasileño continúa armando su relato, la todavía mujer de Dani Alves, Joana Sanz, libra su particular batalla contra los ataques que recibe. Hace unas horas, la canaria compartió unas historias en su cuenta de Instagram donde se podían leer algunos de los mensajes que reciben sus amigas, entre los que se puede leer ''Joana es una perra'', ''Ya está con otro'', etc. La ex de Alves acompañó el vídeo donde mostraba los comentarios con un texto en el que dejaba claro que esto no va a quedar así y que denunciará a quien tenga que denunciar.