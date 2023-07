El pastizal que el luchador Topuria ganó al apostar por la victoria de Alcaraz en Wimbledon

Ilia Topuria es una de las grandes sensaciones. El luchador español está dando pasos de gigantes y es uno de los descubrimientos del año. Además, confió hasta el final en que Carlos Alcaraz ganaría Wimbledon ante Novak Djokovic. El deportista de la UFC apostó 50.000 dólares. "Señor Carlitos, muchísimas felicidades. Yo no lo dudé nunca. Mucha gente me invitaba a retirar mi apuesta ayer, pero como lo había hecho con muchísima fe, no lo dudé en ningún momento. Muchísimas felicidades, te lo mereces", escribió en sus redes sociales.

Topuria apostó 50.000 dólares y ganó 275.000. Una inversión cuanto menos productiva. Hablando de dinero... Este año Wimbledon multiplicó el dinero dedicado a premios, que es de 44.700.000 libras esterlinas (unos 52.238.655 millones de euros). Alcaraz se lleva 2.350.000 libras (2,74 millones de euros). Carlos une ese dinero a los 4.831.089 dólares (4,30 millones de euros) que había sumado ya en este fantástico 2023, en el que ha ganado en Buenos Aires, el Masters 1.000 de Indian Wells, el Conde de Godó, el Mutua Madrid Open, Queen's y Wimbledon. Son 47 victorias y sólo cuatro derrotas. En toda su carrera, sin contar lo de este último Grand Slam, el murciano lleva ganados en premios 16.660.732 dólares (14,81 millones de euros).

La victoria del murciano va más allá de algo normal. A sus 20 años, Carlos Alcaraz ganó su segundo Grand Slam tras levantar su primer Wimbledon ante Novak Djokovic por 1-6, 7-6(6), 6-1, 3-6, 6-4. El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, fue tendencia tras poner un mensaje "Lo de Alcaraz es absolutamente impresionante. Y que encima le haya ganado a un ultraderechista, putinista, amigo de genocidas serbios y terraplanista antivacunas hace que la maravilla sea todavía más maravillosa", afirmó.