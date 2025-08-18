El Pura Raza Española, como argumento vital

Ángel Cascales Molina es un criador murciano volcado en la Yeguada La Luna en el Pura Raza Española (PRE) que para él significa "belleza, nobleza y elegancia".

"En los últimos años ha evolucionado mucho y ha sufrido muchos cambios: hemos aumentado la alzada, la fuerza y la funcionalidad, que es algo muy importante. También se ha mejorado el perfil de cara, pero veo que los concursos morfológicos en los últimos años han afectado un poco al Pura Raza Española, porque no siempre son totalmente equitativos. Estamos intentando criar caballos funcionales, que puedan servir para la doma, aunque todavía hay mucha gente centrada sólo en lo morfológico, en la belleza. La mayoría de las grandes ganaderías considera que debemos avanzar con la funcionalidad para el deporte. La población es cada vez más alta, por lo que se necesitan ejemplares con más alzada y fuerza. Aunque algunos opinan que, al aumentar demasiado la alzada, podemos estar perdiendo fuerza y elasticidad, que son propias de caballos con menos alzada. Aumentar la alzada es positivo, porque el caballo español históricamente era más mediano. Se va mejorando poco a poco, manteniendo el estándar del prototipo del Pura Raza Española", asegura.

Para Cascales Molina no hay unas líneas mejores que otras: "Algunas están más de moda que otras. Sí hay líneas que están dando muy buenos resultados en concursos morfológicos, morfofuncionales y en campeonatos del mundo, como la línea Marín García o la línea Valdeolivas. Pero esto depende mucho de las modas y de los concursos. Personalmente no sigo una línea concreta: observo qué le falta a un animal y lo complemento con la línea que pueda aportar lo que necesita. Por ejemplo, una línea que da muchos movimientos se puede incorporar en cualquier ganadería como semental. En mi caso, sigo la línea de ''Lebrijano III'', un caballo de la Yeguada Militar, fundador de los antiguos. Es la línea más funcional dentro de la Yeguada Militar. He tenido un nieto de ''Lebrijano III'', ''Faraón'', que fue fundador de mi ganadería, y sigo esa línea. También he incorporado un poco de línea Marín García con ''Remache XIII''. Hoy en día, lo que importa es que un caballo sea bueno, tenga las características del PRE y las transmita a sus descendientes".

Y lo que se valora del PRE es "su gran belleza y elegancia, pero también es muy importante la actitud para la Doma Clásica: el PRE tiene un carácter maravilloso que lo hace muy apreciado internacionalmente. Estas son las cualidades más valoradas fuera de España", comenta.

El responsable de la Yeguada La Luna apunta a la importancia de la selección genética: "Mi yeguada se dedica principalmente a la reproducción y a preparar caballos para concursos morfológicos y de Doma. Para que un caballo sea competitivo y tenga las características que buscamos es importante que genéticamente provenga de buenos ejemplares. Puedes tener un caballo muy bonito, pero si genéticamente sus antecesores no transmiten las cualidades deseadas, luego se nota en los progenitores. Hay que trabajar con genética de calidad: caballos premiados y reconocidos que transmitan sus virtudes a la descendencia".

A nivel deportivo considera que el Pura Raza Española tiene "mucho potencial. Poco a poco está demostrando que puede competir con grandes caballos que históricamente han sido los número uno en Doma. El proceso es lento, pero está llegando a buenos niveles". Y el futuro "es bastante prometedor, aunque el mercado está algo saturado. Muchos países siguen apostando por el PRE. Si tantos países lo hacen, no pueden estar equivocados: es una de las mejores razas del mundo".

Cascales Molina presume especialmente de su yegua "Faraona". "Es hija de mi semental ya fallecido ''Faraón'', nieto de ''Lebrijano III''. ''Faraona'' ha sido nombrada tres años consecutivos mejor hembra nacida en la Región de Murcia. Además, los hijos que está dando también destacan. Otros logros importantes incluyen la venta de caballos a países como Alemania y Francia, que han conseguido ciertos éxitos en Doma y han dado prestigio a la ganadería. También, la potra ''Única de la Luna'', que, aunque ya no está en mi ganadería, ha sido concursada por sus nuevos propietarios y se ha proclamado Campeona de la Raza en un concurso nacional de dos estrellas", apunta.