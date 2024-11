¿Qué tienen que hacer Pecco Bagnaia y Jorge Martín para ser campeones de MotoGP?

Pecco Bagnaia ha llevado la pelea por el Mundial todo lo lejos que ha podido, aunque Jorge Martín todavía tiene el panorama más favorable para levantar su primera corona de MotoGP. Le falta el último paso, el más complicado por lo que significa. «Es normal que esté nervioso, porque jugarse un título de MotoGP es algo muy gordo», decía Aleix Espargaró, algo así como el hermano mayor del madrileño en el «paddock». La mochila de la responsabilidad pesa, aunque seguro que Jorge hubiera firmado llegar al desenlace en la situación que tiene. Necesita sumar siete puntos para ser matemáticamente campeón, y eso significa terminar en el noveno puesto o mejor. Pan comido para él, que tiene de su parte la ley de probabilidades.

Sólo en tres de las diecinueve carreras largas disputadas este curso ha tenido un resultado peor que el que necesita para coronarse en la categoría reina. Se cayó en Jerez y en Alemania, en Sachsenring, y no sumó nada; y se equivocó en Misano cuando empezó a llover y se precipitó al entrar en boxes para coger la moto con la configuración de mojado. Alcanzó el decimoquinto puesto que da solo un punto.

El resto de sus resultados de los domingos le bastarían para ser campeón, y no solo eso, es que casi el 79 por ciento de los domingos se ha subido al podio. Y ese va a ser su plan hoy: «Mi objetivo es correr como yo sé. Si me marco la meta de ser noveno, seguro que termino décimo. El objetivo va a ser el podio o terminar entre los cinco primeros. La clave es la concentración. La cuestión es hacer una carrera normal, pero controlando los riesgos. No voy a tener luchas innecesarias», explicaba Jorge después de una Sprint en la que reconocía que igual batalló más de la cuenta con Bastianini, que le rebañó dos puntos en la última vuelta y le dio mucho más trabajo del que se esperaba.

La «Bestia» está peleando por el tercer puesto del campeonato con Marc Márquez y fue implacable con Jorge Martín, haciendo de paso una buena labor de equipo para Bagnaia, que firmó el monólogo que se esperaba en la carrera corta viendo su ritmo. Se escapó pronto y para hoy cree que la estrategia va a ser la misma, porque lo de ralentizar el ritmo para que haya lío que pueda favorecer el error de Martín no lo ve claro. «Me gustaría poner a catorce pilotos en el medio, pero no es posible. Voy a hacer lo mismo, divertirme y lo que tenga que ser, será», explicaba Pecco, que veía «imposible» ser campeón. Le hace falta un fallo brutal de Martín, que lo lógico es que no suceda, pero esto son carreras y a más de uno le ha venido a la memoria el final del Mundial de 2006 en Valencia, donde Rossi, el todopoderoso, se cayó y perdió la corona ante Hayden, que lo tenía muy difícil.

Esa es la esperanza de Pecco y el miedo de Martín. El temor a perder lo que ya casi se tiene pesa mucho, y más si es el sueño de toda la vida. A Bagnaia le libera tener casi todo perdido en busca de su tercer título consecutivo. Se ahorra el vértigo que sí siente su rival, que debe evitar que suceda «lo imposible».