Samu Omorodion y Marc Casadó, novedades en la lista de Luis de la Fuente

«En estos duros momentos para todo el país, los componentes de la selección nacional no podemos olvidarnos ni un segundo de todas esas familias que han perdido a sus seres queridos, de todas esas familias cuyas casas han sido arrasadas ni de todas esas familias que han visto arruinados todos sus negocios. Para todos ellos nuestro apoyo y nuestra solidaridad para superar estos trágicos momentos. Confío en que entre todos os podamos ayudar a salir cuanto antes de esta terrible situación. Tampoco quiero olvidarme de los miles de niños y jóvenes que ahora mismo no pueden disfrutar de su pasión. Todos los campos de fútbol de la zona han sido arrasados por esta maldita DANA. Estoy seguro de que el mundo del fútbol no os va a fallar. No os vamos a fallar. Y en poco tiempo podréis volver a disfrutar de este maravilloso deporte en todos vuestros pueblos. Por todo ello en estos próximos partidos en Copenhague contra Dinamarca y en Tenerife contra Suiza pondremos todo nuestro corazón y jugaremos por todos vosotros». Así, con un mensaje de apoyo a los damnificados por la DANA, ha presentado Luis de la Fuente la lista de convocados para los partidos con los que cierra la participación en la fase de grupos de la Liga de Naciones, en la que defiende título. Ante Dinamarca, el viernes 15 en Copenhague, y contra Suiza, el lunes 18 en Tenerife y en la que la gran novedad es la presencia de Samu Omorodion y del centrocampista del Barcelona Marc Casadó, además de Paredes, el central del Athletic.

Porteros: David Raya, Álex Remiro y Robert Sánchez.

Defensas: Pedro Porro, Mingueza, Vivian, Laporte, Pau Torres, Cucurella, Grimaldo, Paredes.

Centrocampistas: Merino, Zubimendi, Fabián, Pedri, Danio Olmo, Baena, Marc Casadó.

Delanteros: Morata, Lamine Yamal, Nico Williams, Yéremy Pino, Oyarzabal, Ayoze, Samu Omorodion y Bryan Zaragoza.