Así fue el punto con el que Alcaraz derrotó a Nadal: un espectáculo a la altura del partido (vídeo)

A veces los partidos de tenis terminan con una doble falta fruto de la presión o con un error grosero de alguno de los dos tenistas. Es el momento más tenso y es lógico que los nervios jueguen su papel. No fue el caso del Nadal - Alcaraz, correspondiente a los cuartos de final del Mutua Madrid Open. Ganó el joven, el aprendiz, al maestro, en el que era su tercer enfrentamiento, y no pudo terminar de forma más espectacular. Sacaba con 40-30 y Rafa lo dio todo para agarrarse a la pista: una bola corta a la que llegó el murciano, que tuvo que salir disparado al otro lado para devolver la siguiente de milagro, estirándose completamente para colocar la raqueta de revés y conseguir pasarla. Fue ahí cuando Nadal perdonó, porque tuvo un golpe en el que pudo hacer más, ser más definitivo, pero se le quedó un poco centrado el tiro y Carlitos corrió para recuperar sitio y con una derecha hacía arriba consiguió un passing que parecía que podía irse fuera, pero terminó cayendo. Pero mejor verlo que contarlo:

¡Qué manera de cerrar! 🔒



Así fue el punto con el que 🇪🇸 @alcarazcarlos03 certificó su pase a semifinales del #MMOPEN



🎥 @TennisTV pic.twitter.com/0u6G8l1zo3 — #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) May 6, 2022

Carlos miró a su palco y se llevó las manos a la cabeza. Lo acababa de conseguir, después de las derrota contra el balear en el mismo escenario el año pasado y de las semifinales de Indian Wells hace un mes y medio, a la tercera sí puso con el tenista que es su ídolo, como él mismo reconoció después. “Ha sido uno de los partidos más difícil de gestionar emocionalmente en mi carrera. Jugar contra Rafa es muy difícil y eso lo dicen todos los jugadores, pero para mí más porque siempre he dicho que ha sido mi ídolo, he visto sus partidos, sus torneos y he intentado imitarlo”, comentaba el vencedor en la entrevista que le hizo en la pista Álex Corretja.

Ahora le espera ni más ni menos que el número uno del mundo, Novak Djokovic, contra el que nunca se ha enfrentado y que en su partido de cuartos de final no tuvo demasiados problemas para superar al polaco Hurkacz (6-3 y 6-4). Es el décimo encuentro del serbio en el año más extraño para él por no estar vacunado contra el covid. Sólo ha podido jugar en Dubái, Montecarlo y Belgrado. En Madrid pasó la primera ronda ante Monfils sin tener que recurrir a su mejor tenis, no disputó los octavos de final por el abandono de Murray antes de empezar y a Hurkacz lo venció sin despeinarse.