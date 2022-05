Horario y dónde ver en televisión en abierto el Alcaraz – Zverev, la final del Mutua Madrid Open

«He jugado muy bien, lo mejor de este año», reconocía Djokovic, que lleva un curso extraño con sólo 11 partidos porque no ha podido disputar muchos torneos al no estar vacunado. Pero esa buena versión todavía no fue suficiente para derrotar al tenista que está siendo la gran sensación de la temporada, Carlos Alcaraz. «Le felicito. Controló los nervios muy bien. Para alguien de su edad, jugar de manera tan madura y valiente es impresionante. Mereció la victoria», reconoció el número uno, que durante la semana ha desvelado que el murciano es el ídolo de uno de sus hijos.

Carlos es la savia nueva del circuito masculino, el tenista que derriba fronteras saltándose etapas y que ha llamado a la puerta de los mejores más fuerte que nadie. El viernes ganó a Nadal y el sábado a Nole. Le queda la final: contra el alemán Alexander Zverev el domingo 9 de mayo desde las 18:30. En televisión podrá seguirse en abierto por La1 de Televisión Española y también en Movistar.

«No voy a decir que soy el mejor», afirma Carlitos. «Tengo otros ocho jugadores por delante para serlo», añade. Eso hoy, que es el nueve del mundo, pero de Madrid saldrá como el seis pase lo que pase en la final. «Pero sí me siento preparado para competir contra ellos [los Nadal, Djokovic y compañía] en todos los torneos. En un Grand Slam es diferente, al ser a cinco sets. Ellos llevan tanto tiempo llegando a las rondas finales porque están hechos de otra pasta mentalmente, pero creo que estoy preparado», asegura Alcaraz, que está ante la cuarta final de un curso espectacular.

Comenzó con la derrota en el Open de Australia contra Berrettini, pero en el super tie break del quinto set, dejando muestras ya de que, efectivamente, está preparado para enfrentarse a los mejores. Después conquistó Río de Janeiro, su primer ATP 500, “vengándose” de Berrettini en el camino. A continuación disputó Indian Wells y sólo le frenó Rafa Nadal en las semifinales en un partido marcado por el viento. En Miami dio un paso más al ganar su primer Masters 1.000. En Montecarlo tuvo realmente su actuación más floja al caer a la primera ante Korda, pero no le afectó para seguir la gira europea de tierra batida: en Barcelona levantó el Conde de Godó y en Madrid está en la final. En total en 2022 son 27 victorias y tres derrotas.