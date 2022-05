¿Cuánto dinero había ganado Nadal a la edad de Alcaraz?

Carlos Alcaraz ha ganado el Masters 1.000 de Madrid de 2022 con 19 años y tres días. Rafa Nadal conquistó su primer Roland Garros en 2005 con 19 años y dos días. El torneo que se disputa en la capital de España es un torneazo, de los mejores, pero está un paso por debajo en importancia de Grand Slams como el parisino. En aquellos años jóvenes de Rafa conquistar su primera Copa de los Mosqueteros le supuso además ganar 880.000 euros en premios como campeón. Por levantar el Areté, que así se llama el nuevo trofeo que se entrega en Madrid, Carlos ha sumado a su cuenta 1.041.570 euros. Una muestra de lo que ha evolucionado el deporte de la raqueta, algo que no sucede en todos los trabajos ni en todos los ámbitos de la vida.

La presencia de figuras como el propio Nadal, Federer, Djokovic, Serena Williams o Sharapova han multiplicado el negocio del tenis y así, por ejemplo, el campeón y la campeona de Roland Garros este año sumarán 2,2 millones de euros, recuperada ya la normalidad que se perdió por culpa de la pandemia. Según los datos que muestra la ATP, Carlos Alcaraz ha ganado ya en premios en su corta carrera 5,18 millones de euros, repartidos así, con cifras redondeadas: en 2018, sin jugar todavía torneos ATP, 416 euros; en 2019, sin partidos todavía con los “mayores”, 12.000 euros; en 2020 con 16 años se estrenó en Río de Janeiro gracias a una invitación, y logró ganar a Albert Ramos, para perder en segunda ronda. Después llegó el parón por la pandemia y el resto del curso o estuvo parado por obligación jugando Challengers, que son, digamos, la Segunda División, pero ingresó 78.000 euros en premios. 2021 fue el año del despegue, y ahí la cifra ya se fue hasta 1,54 millones: conquistó su primer título, el ATP 250 de Umag, y también las ATP Next Gen Finals, que viene a ser la Copa Masters para menores de 21 años. Y en 2022 está volando ya e impresionando al mundo con sus triunfos finales en Río, Miami, Barcelona y Madrid o con sus victorias sobre Nadal y Djokovic. Este curso va ya por 3,51 millones de euros y ahora ha decidido parar y no ir a Roma para recuperar el tobillo que se torció y estar al cien por cien en Roland Garros.

En el caso de Nadal, la ATP considera que empieza a ser profesional desde 2001, año en el que sus ingresos en premios fueron 728 euros. En 2002 disputó su primer partido en un torneo ATP, en Mallorca, y ganó al paraguayo Ramón Delgado, que en esta entrevista explicaba lo que había sentido: “A fin de cuentas, no perdí con un don nadie”. Perdió en su segundo encuentro y ese curso llegó a 21.000 euros. En 2003 Rafa seguía jugando algún Challenger, pero ya se estrenó en el cuadro final de dos Grand Slams: Wimbledon y el US Open. Alcanzó los 212.000. El primer título de su carrera fue en 2004 en Sopot; también esa campaña ganó la Copa Davis y 330.000 euros, cifra que contrasta con los 1,54 millones de Alcaraz en la temporada de su primera corona. En 2005 fue cuando realmente comenzó la leyenda del zurdo con 11 títulos levantados, incluido el primer Roland Garros. Todo eso le dio para ingresar 3,6 millones de euros en premio, que es sólo un poco más de lo que ya lleva Alcaraz este 2022, y al murciano le falta todavía por jugar Roland Garrros, Wimbledon, el US Open, cuatro Masters 1.000... En total, por tanto, Nadal terminó el año en el que cumplió los 19 con un acumulado en su carrera de 4,16 millones de euros en premios.