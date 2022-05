El último piropo de Nadal a Alcaraz

Rafa Nadal ya prepara en Roma su siguiente compromiso, el Masters 1.000 en la capital de Italia para después tener una semana de descanso activo y afrontar ya el gran reto de Roland Garros, donde podría conquistar su décimo cuarta Copa de los Mosqueteros. Ha sido una de las víctimas de Carlos Alcaraz en Madrid. El joven murciano, que se salta esta cita para recuperarse de una torcedura de tobillo, ya es el seis del mundo, una realidad en el circuito y por tanto se ha convertido en un “enemigo” más del balear en pista, lo que no evita que lo ensalce. “Lo que hizo Carlos no me sorprendió porque no es nada nuevo”, afirmó el zurdo sobre el triunfo de Alcaraz en la capital de España eliminándole a él, a Djokovic y arrasando a Zverev en la final. “Ya había ganado en Miami, en Barcelona, sinceramente esto no es una sorpresa. Me alegro por él: todo el mundo sabe cuánta confianza puede tener en este momento y el nivel de tenis que es capaz de alcanzar. Ganar en casa siempre es especial, sin duda fue una semana especial para él. Estoy muy contento de que mi país haya encontrado a otro jugador increíble en el que pueden confiar durante muchos años”, insistió el defensor del título en Roma.

En general, creo que Carlos es un buen tipo RAFA NADAL

A Rafa le preguntaron por la comparativa entre cómo trataron sus primeros títulos y cómo se están viviendo los de Alcaraz. Lo del murciano ha sido una locura que ha abierto telediarios y ha ocupado portadas. “No recuerdo cómo fueron tratadas mis primeras victorias, porque lamentablemente han pasado muchos años. Pero ciertamente no puedo quejarme de cómo me han tratado los medios a lo largo de toda mi carrera. El trato que reciba Carlos dependerá tanto de los resultados que consiga sobre el terreno de juego como de su comportamiento con las personas, especialmente con los aficionados y los periodistas. Normalmente, en la vida uno recibe lo que da. En general, creo que Carlos es un buen tipo, y es natural que esté recibiendo toda esta atención en este momento. Tanto porque es muy fuerte como porque es muy joven”, opinó Nadal. El ganador de 20 títulos de Grand Slam reconoció que ahora mismo es “un poco diferente a antes”, cuando en cada torneo parecía que sólo podían ganar cuatro jugadores primero (él, Djokovic, Federer y Murray) y tres después (él, Djokovic y Federer). “Estamos envejeciendo y las nuevas generaciones mejoran rápidamente”, afirmó.

Pese a ello y pese a que llega corto de preparación, se siente preparado para disfrutar primero en Roma y para estar en buenas condiciones a Roland Garros.